Mbappé afirma que deixará de acreditar na Bola de Ouro caso Benzema não vença

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Em busca da primeira Bola de Ouro da carreira, Mbappé falou sobre os seus concorrentes e esbanjou sinceridade ao falar sobre o sonho de conquistar o prêmio individual. Ele está entre os 30 indicados, lista que deixou Messi de fora após 17 anos.

Continua depois da publicidade

“Acho que os favoritos são Benzema, Mané e eu. Karim tem 34 anos, acabou de fazer a temporada da sua vida, ganhou mais uma Champions League na qual foi decisivo. Se ele não levar, deixo de acreditar na Bola de Ouro para sempre”, falou o atacante em entrevista para a revista France Football.

Mbappé ainda admitiu que tem como meta pessoal conquistar a Bola de Ouro. “Estamos em total hipocrisia porque todos os amantes do futebol, quando os resultados se aproximam, só pensam nisso, mas nós, os jogadores, não teríamos o direito de pensar nisso publicamente? Claro que é uma grande mentira! Talvez seja também porque as pessoas não estão prontas para ouvir um jogador dizer: ‘Estou realmente com pressa para obter os resultados da Bola de Ouro porque tenho uma chance real de tê-la este ano.”

Advertisement

O francês ainda citou Cristiano Ronaldo para mostrar otimismo sobre conquistar a Bola de Ouro no futuro. “Cristiano começou a ganhar a Bola de Ouro depois de completar 27 anos, o que me deixa com uma pequena margem. Talvez para mim também será mais tarde, quando minha carreira avançar. Eu acho que é mais difícil vencer o primeiro”, completou o jogador de 23 anos.

Continua depois da publicidade

Mbappé ainda fez juras de amor ao prêmio. “Diante desse troféu brilhante, todos nos tornamos como crianças. Tenho certeza que muitos sonham com esse momento. A Bola de Ouro desperta em nós nossos sonhos de infância. Eu confesso que penso muito sobre isso.”

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].