Guarani deve ter volta de Giovanni Augusto em duelo direto contra o rebaixamento

Sem vencer há seis jogos, o Guarani terá um duelo direto dentro da zona de rebaixamento, na busca pela reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro. Com promoção de ingressos, o time campineiro irá receber o Náutico, neste sábado no estádio Brinco de Ouro, às 18h30, pela 24ª rodada. Para o confronto, o técnico Mozart Santos não poderá contar com o volante e capitão, Leandro Vilela, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Com isso, o colombiano Richard Rios que estreou no segundo tempo contra o Criciúma e agradou, tem tudo para começar jogando ao lado de Madison, que está confirmado no meio-campo devido às baixas. Outra opção para o setor é Rodrigo Andrade.

Mas a boa notícia é mesmo que o camisa 10, Giovanni Augusto, enfim se recuperou de lesão de grau dois na coxa direita e está em fase final de recondicionamento físico. O meia, inclusive foi relacionado para partida, mas não foi confirmado se começará jogando. O próprio técnico já declarou, várias vezes, que o time é um com o meia e outro, de menor poder técnico, sem ele. Isaque deve deixar o time.

Os reforços estrangeiros Ivan Alvariño e Bruno Miranda foram apresentados oficialmente após os treinos da manhã e devem começar ficar no banco de reservas.

O zagueiro Ronaldo Alves, por sua vez, apesar de ter sido liberado pelo DM deve ter condições de jogo somente a partir da próxima rodada. O departamento médico segue contando com o atacante Nicolas Careca, que já foi baixa contra o Criciúma por conta de uma pubeíte e o meia Vitinho, que continua em tratamento de uma lesão muscular de grau um na coxa esquerda.

Atualmente, o Guarani é 19º colocado com 20 pontos somados. O Náutico vem logo à frente, em 18º com 21. Com certeza se trata de um duelo de desesperados.

A provável escalação do Guarani é esta: Maurício Kozlinski; Diego Mateus, João Victor, Derlan e Jamerson; Richard Ríos (Rodrigo Andrade), Madison e Giovanni Augusto; Yago, Jenilson e Bruno José.

