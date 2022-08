Conmebol divulga das horários das semifinais da Copa Libertadores

Por Estadão - Estadão 5

As datas e horários das semifinais da Copa Libertadores foram divulgadas nesta sexta-feira pela Conmebol. Os primeiros a entrarem em campo na busca por uma vaga na grande decisão serão Athletico-PR e Palmeiras, que se enfrentam no dia 30 de agosto, terça-feira, a partir das 21h30, na Arena da Baixada, pelo jogo de ida. Uma semana depois, no dia 6 de setembro, outra terça, fazem a partida de volta no Allianz Parque, às 21h30.

A final do torneio continental pode ser 100% brasileira, uma vez que a outra semifinal é formada por Flamengo e Vélez. A jornada dos flamenguistas em busca de decidir o título contra um compatriota começa no dia 31 de agosto, no estádio José Amalfitani, às 21h30, e termina no feriado de 7 de setembro, no Maracanã, onde ocorrerá o duelo decisivo, a partir das 21h30.

Palmeiras e Flamengo decidem em casa por causa da campanha que tiveram na fase de grupos da Libertadores. O time paulista teve o melhor desempenho da história na primeira fase, com 100% de aproveitamento e 25 gols marcados.

Quando o assunto é a melhor campanha geral, o time carioca tem números melhores. Após avançar com dois empates com o Atlético-MG e vitória apenas nos pênaltis, nas quartas de final, o Palmeiras viu o rival rubro-negro assumir o melhor aproveitamento depois de vencer o Corinthians em São Paulo e no Rio. De qualquer forma, isso não tem efeitos práticos.

Nas semifinais, assim como nas duas fases anteriores do mata-mata, gols marcados fora de casa não contam como critério de desempate. Qualquer igualdade no placar agregado, portanto, fará com que a vaga na final seja decidida nos pênaltis. A grande decisão será disputado no dia 29 de outubro, no Estádio Monumental em Guayaquil, Equador

Veja as datas e horários das semifinais da Libertadores:

Athletico-PR x Palmeiras

Ida: 30/08, às 21h30, na Arena da Baixada

Volta: 06/09, às 21h30, no Allianz PArque

Flamengo x Vélez

Ida: 31/08, às 21h30, no José Amalfitani

Volta: 07/09, às 21h30, no Maracanã

Estadao Conteudo

