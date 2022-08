Corinthians anuncia a rescisão e Willian fica livre para voltar à Inglaterra

Por Estadão - Estadão 6

A segunda passagem de Willian pelo Corinthians terminou oficialmente nesta sexta-feira. O clube anunciou que aceitou o pedido de rescisão do jogador, rompeu o contrato que iria até dezembro de 2023 sem custos e agora o camisa 10 está livre para retornar à Inglaterra.

“Nesta sexta-feira, o Sport Club Corinthians Paulista informa que aceitou o pedido do meio-campista Willian para rescisão imediata do contrato com o clube. Portanto, o vínculo, que era válido até o fim de 2023, foi encerrado antecipadamente. O clube deseja sucesso na sequência da sua carreira”, anunciou o clube em nota oficial.

Willian disputou 49 partidas com a camisa do Corinthians e anotou somente um gol. Sem render o esperado e com medo das ameaças da torcida, ele pediu para sair. O destino deve ser o Fulham, da Inglaterra.

“Infelizmente eles não se adaptaram (família do camisa 10), Willian nos procurou pedindo sua rescisão e nós do Corinthians entendemos que um jogador com esses custo, é um custo elevado, no qual fizemos esforço muito grande, ele também para voltar, a rescisão seria o melhor”, afirmou o presidente Duílio monteiro Alves.

“A gente fica chateado por não ter Willian por mais tempo, até o fim de 2023, quando se encerraria o contrato, fica chateado de o rendimento não ter sido o que a gente esperava, ele também está. Entendemos que o melhor pelo Corinthians, para o Willian, mas pensando no Corinthians, que era melhor a rescisão neste momento por ser um valor alto, um salário alto”, enfatizou o presidente. “Por Willian não estar feliz, ela não estava rendendo o que pode render. O Corinthians é muito grande, um clube maravilhoso e temos de ter aqui quem está feliz. A gente aceitou e deseja todo sucesso.”

Por causa de recentes tropeços do Corinthians, Willian e a mulher, Vanessa Martins, chegaram a fazer um Boletim de Ocorrência contra ameaças à família. O jogador tem duas filhas gêmeas pequenas e ficou assustado com o teor das cobranças nas redes sociais. O pai, Severino, também estaria no alvo de corintianos. Com a segurança ameaçada, o jogador optou por retornar à Europa.

O Corinthians não lucrará nada em caso de acerto com um novo clube, mas também não pagará um centavo a mais pelo jogador. “Ele veio livre, não pagamos nenhum valor para o Arsenal. Corinthians não paga nada mais e não terá compensação por uma venda. Hoje a gente se despede com tristeza por ver um ídolo partindo, mas desejando toda a sorte”, concluiu Duílio.

Willian foi contratado no fim de agosto, mas desde então alternou altos e baixos. Jamais conseguiu conquistar a confiança da torcida e sai sem cumprir a promessa de garantir títulos ao clube. O jogador fez um mea-culpa do mau rendimento e garante que sai sem problemas com o técnico Vítor Pereira.

