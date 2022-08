São Paulo revela uniforme inspirado no agasalho de Telê e com referência a animes

Por Estadão - Estadão 10

O São Paulo anunciou nesta sexta-feira seu novo terceiro uniforme para esta temporada. Inspirado na conquista de seu primeiro Mundial de Clubes da Fifa, em 1992 e em Telê Santana, um dos maiores técnicos da história do clube. O vídeo de revelação, publicado em suas redes sociais, utilizou referências da cultura japonesa, local onde o campeonato foi disputado, como animes.

Na produção, Müller, Pintado, Cafu e outros são representados na final contra o Barcelona, de acordo com o estilo de desenho típico da cultura do país asiático. Além disso, Raí, capitão do título, é a figura central do vídeo, tanto no anime como no “live action”. As imagens fazem alusões ao anime “Super Campeões”.

A camisa é inspirada no agasalho utilizado por Telê Santana na decisão. Ela conta com duas faixas, branca e preta, predominante e detalhes em vermelho na manga e nos patrocinadores. “É difícil alcançar a perfeição, mas não é difícil aproximar-se dela”, frase dita por Telê Santana e que conclui o vídeo.

“Em 1992, o São Paulo atravessou o mundo para conquistá-lo. Foi uma batalha inesquecível, que eternizou o Mestre Telê e seus campeões”, afirma o clube na publicação. A camisa é vendida por R$ 299 na loja virtual do clube e da patrocinadora.

A estreia do novo uniforme em campo deve ocorrer neste domingo, diante do Red Bull Bragantino, às 16h (horário de Brasília), no Morumbi, pela 22ª rodada do Brasileirão.

