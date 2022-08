Correção: Athletico-PR bate Estudiantes e disputa semifinal com o Palmeiras

Por Estadão - Estadão 9

A nota enviada anteriormente contém um erro no primeiro parágrafo. Garantiu vaga na semifinal. Segue a versão corrigida:

A edição 2022 da Copa Libertadores vai ter pelo menos um time brasileiro na decisão. Em um jogo nervoso, bastante disputado e em alguns momentos violento, o Athletico-PR garantiu vaga na semifinal, ao vencer o Estudiantes, em La Plata, na Argentina, por 1 a 0, nesta quinta-feira, com gol de Vítor Roque, aos 50 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o time do técnico Luiz Felipe Scolari vai enfrentar o Palmeiras, dia 30, em Curitiba, e no dia 6 de setembro, em São Paulo. Na outra semifinal, Vélez Sarsfield, da Argentina e Flamengo se enfrentam dia 31, em Buenos Aires, e dia 6, no Maracanã.

Como esperava, o início do primeiro tempo foi de pressão total do Estudiantes. Empurrado por 35 mil torcedores, time argentino abusou das bolas levantadas na área. O Athletico-PR se defendeu como pôde, inclusive com o centroavante Pablo, figura constante na área defensiva.

O Athletico-PR só conseguiu sair da pressão argentina aos 15 minuto, após jogada individual do veterano Fernandinho que só foi parar próximo da área adversária, após sofrer falta. O lateral Khellven cobrou a infração para defesa do goleiro Andujar.

A partir daí, o Estudiantes diminuiu o ritmo, enquanto o Athletico ganhou confiança para se posicionar mais dentro do campo de ataque, a ponto de propiciar contra-ataques para os donos da casa.

Aos 30 minutos, o clima esquentou depois do zagueiro Pedro Henrique, com um jogo de ombro, mandou o atacante Piatti para fora do gramado. O jogador argentino quis partir para a briga, vários atletas dos dois times tentaram evitar alguma agressão e o árbitro preferiu apenas conversar com os jogadores.

Aos 32 minutos,a primeira grande chance de gol foi argentina. Após bela jogada de Leandro Díaz pela esquerda, a bola sobrou limpa para o zagueiro Rogel, mas o chute foi mal executado.

Os últimos minutos da primeira etapa foram tensos para os comandados de Felipão. Morel obrigou Bento a fazer boa defesa, aos 43 minutos, enquanto Rogel perdeu boa chance na pequena área, ao cabecear para fora.

O segundo tempo começou mais movimentado, com o Athletico mais ofensivo. Cuello, primeiro em jogada individual, e depois em finalização de cobertura, criou boas situações nos primeiros cinco minutos.

Apesar do apoio vindo das arquibancadas para o Estudiantes, o Athletico, com bom toque de bola, muita movimentação e troca de passes, passou a ter o domínio da partida. Aos 15 minutos, Felipão colocou a sensação Vítor Roque, de 17 anos, em campo.

Mas quem levou mais perigo foi o Estudiantes, com Zuqui, que, de frente para a meta de Bento, bateu por cima do travessão. Aos 17, o lance mais polêmico. Lolo aproveitou rebote de finalização na trave e faz o gol para o time argentino, mas o árbitro marcou impedimento. Reclamação total da equipe argentina.

Daí até o final o jogo ficou aberto com as duas equipes em condições de fazer o gol da classificação. O problema é Qu eo nervosismo tomou conta dos jogadores, que erraram muitos passes.

Os últimos minutos foram do Estudiantes. Bento fez boa defesa em chute de Morel, enquanto Mauro Méndez finalizou para fora, diante do goleiro athleticano. Mas o Athletico conseguiu o gol da classificação, aos 50 minutos, após jogada iniciada por Terans na esquerda e concluída por Vítor Roque.

FICHA TÉCNICA

ESTUDIANTES 0 X 1 ATHLETICO-PR

ESTUDIANTES – Andujar; Rogel, Morel e Lollo; Godoy (Boselli), Zuqui, Jorge Rodríguez (Paz), Más, Manuel Castro e Piatti (Rollheiser); Leandro Díaz (Mauro Méndez). Técnico: Ricardo Zielinski.

ATHLETICO-PR – Bento; Khellven, Pedro Henrique e Thiago Heleno; Abner Vinícius, Hugo Moura, Fernandinho (Erick), Alex Santana (Terans) e Canobbio (Vitor Roque); Pablo (Rômulo) e Cuello (Vitinho). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOL – Vítor Roque, aos 50 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Andres Matonte (URU).

CARTÕES AMARELOS – Pedro Henrique, Leanbdro Díaz, Pablo, Andujar, Zuqui, Manuel Castro, Alex Santana.

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – La Plata, Argentina.

