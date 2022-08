Bolsonaro nomeia desembargadores que vão atuar no TRF-6; conheça os nomes

Por Estadão - Estadão 11

O presidente Jair Bolsonaro (PL) formalizou nesta quinta-feira, 11, as indicações dos 17 desembargadores que vão atuar no recém-criado Tribunal Regional Federal da 6.ª Região (TRF-6), prestes a entrar em operação em Minas Gerais. Os nomes foram publicados em uma edição extra do Diário Oficial da União.

Ao todo, o tribunal será composto por 15 homens e três mulheres. A cerimônia de instalação está marcada para o próximo dia 19.

Os escolhidos pelo critério da antiguidade foram Vallisney de Souza Oliveira, Ricardo Machado Rabelo, Lincoln Rodrigues de Faria, Marcelo Dolzany da Costa, Rubens Rollo D’Oliveira, Evandro Reimão dos Reis e Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho.

Por “merecimento”, foram indicados Klaus Kuschel, André Prado de Vasconcelos, Simone dos Santos Lemos Fernandes, Luciana Pinheiro Costa, Pedro Felipe de Oliveira Santos e Miguel Angelo de Alvarenga Lopes.

Na classe dos juristas, entraram Flávio Boson Gambogi e Grégore Moreira de Moura.

Por fim, Álvaro Ribeiro de Souza Cruz e Edilson Vitorelli Diniz Lima foram selecionados por indicação do Ministério Público Federal (MPF).

A desembargadora Mônica Sifuentes pediu remoção do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, em Brasília, e completa a composição.

Perfis

O juiz Vallisney de Souza Oliveira é um dos nomes mais conhecidos da lista. Ele ganhou notoriedade depois de julgar processos relacionados derivados da extinta Lava Jato e da Operação Zelotes.

O juiz Pedro Felipe de Oliveira Santos é secretário-geral da presidência do Supremo Tribunal Federal (STF). Simone dos Santos Lemos Fernandes é juíza auxiliar na presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Klaus Kuschel trabalha na equipe do gabinete do ministro Kassio Nunes Marques, do STF, e Miguel Angelo de Alvarenga Lopes é juiz auxiliar da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Rayssa Motta e Fausto Macedo

Estadao Conteudo

