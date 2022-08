Cyrela: lucro cai 43,5% no 2º trimestre, para R$ 151 milhões

Por Estadão - Estadão 7

A Cyrela registrou lucro de R$ 151 milhões no segundo trimestre, 43,5% abaixo do montante apurado no mesmo período do ano passado (R$ 267 milhões). Na comparação com o primeiro trimestre do ano, houve queda de 6,8% no resultado final do balanço divulgado nesta quinta-feira, 11, pela incorporadora.

A companhia teve, no comparativo interanual, crescimento de 5,8% da receita líquida, que somou R$ 1,25 bilhão. Essa variação positiva, no entanto, foi corroída por pressões inflacionárias no custo das obras, reajustes salariais de funcionários, aumento das despesas comerciais por conta do maior número de lançamentos e impacto negativo de R$ 26 milhões devido a contingências judiciais.

A Cyrela lançou 13 empreendimentos no trimestre, num total de R$ 2,33 bilhões que correspondem a um aumento de 21% sobre o segundo trimestre do ano passado (R$ 1,93 bilhão). Já as vendas, na mesma base de comparação, tiveram alta de 4%, somando R$ 1,62 bilhão. A participação da empresa nas vendas contratadas foi de 86%, em linha com o porcentual de um ano antes.

