Varela diz que veio ao Flamengo pensando em 'nível europeu' e 'vitrine para Copa'

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Apresentando nesta quinta-feira como reforço do Flamengo, o lateral-direito uruguaio Guillermo Varela está no Rio de Janeiro há cerca de duas semanas. Durante o período, colheu algumas primeiras impressões sobre o novo clube e as compartilhou em coletiva de imprensa, na qual se disse impressionado com a torcida e contou como o amigo Arrascaeta o convenceu a aceitar a proposta, garantindo que encontraria um “nível europeu” nas dependências rubro-negras. Além disso, revelou a expectativa de ser convocado pelo Uruguai para a Copa do Catar.

Continua depois da publicidade

O uruguaio de 29 anos esteve no Maracanã na última terça-feira, quando o Flamengo venceu o Corinthians por 1 a 0 na rodada de volta das quartas de final da Libertadores. Lá, sentiu um pouco da atmosfera que espera aproveitar em breve dentro de campo. “Foi uma surpresa, nunca estive no Maracanã, foi minha primeira vez. Ver um jogo tão importante de Libertadores como contra o Corinthians a torcida toda cantando faz os jogadores correrem e fazerem tudo pela torcida”, comentou.

Antes de ser conquistado pela torcida flamenguista, Varela já havia se empolgado com a possibilidade de defender o time carioca, pois conversou com seu amigo e compatriota Giorgian De Arrascaeta, a grande estrela do time. No bate-papo, ouviu que podia esperar uma experiência não muito distante daquelas que viveu na Europa.

Advertisement

“Giorgian deu um apoio muito grande. Falou do clube, da instituição, que é de nível europeu, e obviamente a vontade de vir era enorme. Era muito difícil dizer não ao Flamengo, por isso a decisão foi tão contundente”, disse.”Conheço ele há dez anos, desde o sub-20, e temos uma ótima relação. São muitos anos jogando juntos, e vê-lo crescer aqui me dá um orgulho muito grande. É um grande jogador, uma grande pessoa, e ver como os torcedores o idolatram é importante”, completou.

Continua depois da publicidade

Para o lateral, jogar no Flamengo é importante para estar em maior evidência aos olhos de Diego Alonso, técnico do Uruguai. Neste ano, o jogador foi convocado para a seleção na última Data Fifa, em junho. Foi titular no empate sem gols com os Estados Unidos e entrou no segundo tempo da goleada por 5 a 1 sobre o Panamá, partida em que deu uma assistência.

“Obviamente, o Flamengo é uma vitrine. É uma das maiores equipes do mundo e estando aqui é mais fácil a convocação para a Copa. As expectativas são grandes. Primeiro, quero jogar aqui, dar tudo pela equipe e depois pensar no Mundial”, comentou o novo reforço flamenguista.

Formado nas categorias de base do Peñarol, Varela saiu muito cedo do país natal após se destacar na seleção sub-20. Chegou a passar pelo Manchester United, time no qual fez 11 jogos como profissional, antes de ir para o Eintracht Frankfurt e voltar ao Peñarol, em 2017. Depois, se aventurou no futebol suíço, vestindo a camisa do FC Kobenhavn, e na Rússia, onde estava até então, como jogador do Dynamo Moscou. Saiu de lá utilizando o mecanismo de suspensão de contrato permitido pela Fifa a jogadores que atuam no futebol russo, em razão da invasão do país à Ucrânia.

Continua depois da publicidade

“Se aprende muito, uns amadurecem mais rápido. Eu fui muito jovem para Europa e aprendi com grandes treinadores. Cada um é diferente. Aqui, venho aprender com Dorival e estou às ordens para ele aproveitar minhas características para a equipe”, comentou. “A expectativa é muito grande. Temos muitas coisas para competir. É uma alegria muito grande. Estou treinando com o time e fico à disposição do treinador. Estou preparado para estrear no domingo”, concluiu.

Varela teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) há uma semana e já está regularizado para estrear com a camisa do Flamengo.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].