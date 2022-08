Carta pela democracia: Horácio Lafer Piva pede respeito aos Poderes e à Justiça

Por Estadão - Estadão 10

O presidente do Conselho Deliberativo da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), que representa as indústrias do setor de papel e celulose, Horácio Lafer Piva pediu respeito aos Poderes e à Justiça em discurso no ato pela democracia, que ocorre na Universidade de São Paulo nesta quinta-feira, 11. “Todos estamos preparados para este momento. Todos estão incorporados na história do nosso Brasil. Aqui estão empresas e organizações que compreendem o papel do que é mais sagrado: defesa da liberdade. Defendemos a liberdade das instituições”, disse Piva no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, onde representantes da sociedade civil e empresários estão presentes para leitura das cartas pela democracia.

Piva afirmou que a democracia tem muito a avançar. “Democracia permanente tem muito a avançar e principalmente se reconectando com a população que mais precisa. Defendemos o respeito aos Poderes, à Justiça, à diversidade, à ideologia, aos valores comuns, aos freio e contrapesos”, afirmou. Ele disse que o movimento também é contra o populismo e que se trata de uma mobilização da sociedade em resposta aos receios com o momento atual. “Hoje nesse templo da São Francisco é tudo pelo Estado de Direito e pela democracia”, afirmou.

CUT

A secretária de Formação da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Telma Aparecida da Silva, defendeu no ato pela democracia, que ocorre na Universidade de São Paulo, a aceitação dos resultados das urnas eleitorais. “Defendemos a democracia. Defendemos eleições com urnas e que o resultado que sair nas urnas seja aceito”, disse no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), onde representantes da sociedade civil e empresários estão presentes para leitura das cartas pela democracia.

Telma afirmou que a carta pelos brasileiros reflete a realidade atual do País. “Não vamos permitir no nosso País o que tentaram fazer nos país norte-americano. Temos unidade de todas as organizações sociais”, disse. “Defendemos a democracia e pelo retorno da comida já na mesa dos trabalhadores”, afirmou.

Representantes da Febraban, da Fiesp, empresários, juristas, intelectuais também participam do evento. Entre os participantes estão o economista Armínio Fraga, o ex-prefeito de São Paulo e candidato ao governo do Estado, Fernando Haddad, o advogado criminalista Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, e o cientista político Carlos Nobre. A expectativa da organização é receber 10 mil pessoas nos dois atos desta quinta-feira.

Ana Paula Grabois, Giordanna Neves e Isadora Duarte

Estadao Conteudo

