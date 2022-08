Argentina: protestos por mais renda e ajuda contra a inflação tomam conta do país

Por Estadão - Estadão 11

Advertisement

Advertisement

Às vésperas da divulgação da inflação de julho da Argentina, que promete ser a maior taxa mensal em 20 anos, trabalhadores precários e desempregados pertencentes a organizações sociais combativas se manifestaram nesta quarta-feira, 10, em Buenos Aires exigindo melhores rendas e ajuda do Estado.

Continua depois da publicidade

Milhares de manifestantes se reuniram em diferentes avenidas da cidade para se dirigir à Praça de Maio, onde fica a Casa do Governo, com o objetivo de se reunir com o ministro da Economia, Sergio Massa. Como Massa não os recebeu, as organizações sociais começaram um acampamento em frente à sede do governo ao anoitecer, inicialmente até a manhã de quinta-feira.

Consultores econômicos concordam que a inflação em julho – que o governo anunciará na quinta-feira – ficaria em torno de 7% em relação ao mês anterior. De acordo com os últimos dados oficiais de junho, a alta dos preços foi de 5,3% enquanto a taxa homóloga subiu para 64%, o que coloca a Argentina como um dos países com a inflação mais alta do mundo.

Advertisement

Os membros da Unidade Piquetera, que integram as diferentes organizações sociais, exigem uma resposta rápida do Ministro da Economia para a perda de poder de compra dos trabalhadores, tanto no setor informal como na economia formal. Logo pela manhã, os manifestantes, muitos deles acompanhados de crianças pequenas, marcharam em fila e com faixas do Polo Obrero e do Movimento Operário Socialista, entre outros grupos.

Continua depois da publicidade

Associated Press

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].