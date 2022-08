Banrisul tem lucro líquido de R$ 228 mi no 2º trimestre; queda de 19,2%

Por Estadão - Estadão 10

O Banrisul fechou o segundo trimestre com lucro líquido ajustado de R$ 228 milhões, representando uma queda de 19,2% frente ao resultado do segundo trimestre de 2021 e um aumento de 38,8% em relação ao resultado ajustado do primeiro trimestre.

O retorno sobre o patrimônio encolheu 3 pontos porcentuais no segundo trimestre frente ao mesmo intervalo do ano passado, para 10,1%. Frente ao primeiro trimestre, houve alta de 2,8 pontos porcentuais.

O patrimônio do banco encerrou o período em R$ 8,97 bilhões, 3,7% acima do mesmo intervalo de 2021 e 0,3% abaixo do primeiro trimestre. Os ativos totais somaram R$ 109,7 bilhões, alta de 11,8% em doze meses e de 5,3% no trimestre. O índice de Basileia subiu de 14,8% no segundo trimestre de 2021 para 16,8% no segundo trimestre de 2022, mas caiu frente aos 17,6% do primeiro trimestre deste ano.

As provisões para perdas esperadas com crédito cederam 7,1% em 12 meses e 17,9% no trimestre, para R$ 217,8 milhões no segundo trimestre.

A carteira de crédito avançou 21,7% no segundo trimestre em 12 meses e 5,2% em base trimestral, para R$ 44,6 bilhões.

Cynthia Decloedt

Estadao Conteudo

