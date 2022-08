Grêmio atropela Operário e consegue sétima vitória seguida em casa na Série B

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

Dominante, o Grêmio chegou à sétima vitória seguida dentro da sua arena na Série B do Brasileiro. São incríveis 17 jogos de invencibilidade, nove somente dentro de casa. Na noite desta terça-feira, de muita chuva, o time gaúcho goleou o Operário-PR, por 5 a 1, na abertura da 23ª rodada com gols de Campaz, Diego Souza, Biel e Elkeson, duas vezes.

Continua depois da publicidade

O Grêmio subiu mais um degrau rumo ao acesso à Série A de 2023. A última derrota na Série B foi diante do Cruzeiro, por 1 a 0, ainda em maio. E a última vez que o Grêmio saiu sem a vitória diante de seu torcedor, tem mais tempo, em abril, no revés, por 1 a 0, contra a Chapecoense.

Com a vitória, o Grêmio chegou a 43 pontos ganhou, enquanto o Operário, conheceu a sua 11ª derrota na competição, com 24 pontos.

Advertisement

Com uma postura ofensiva, o Grêmio encaixotava o Operário em seu campo de defesa, mas com dificuldades de encontrar algum espaço para finalizar. Quem levou perigo nos 15 minutos iniciais foram os visitantes, fazendo se valer de contra-ataques e falhas defensivas. Como o erro de Lucas Leiva, após errar o domínio, foi desarmado por Felipe Garcia, porém, o chute do atacante saiu mascado. Depois foi a vez de Paulo Victor assustar o gol de Brenno, em um contra ataque rápido, quando o atacante arriscou de longa distância, passando perto da trave esquerda.

Continua depois da publicidade

O Grêmio aos poucos foi se encontrando e encaixando as jogadas pelos lados do campo, principalmente pela direita com Rodrigo Ferreira. Ele chegou a dar uma assistência para Guilherme balançar as redes, mas a arbitragem assinalou impedimento na origem da jogada. Logo depois, Guilherme, de cabeça, parou em grande defesa de Vanderlei, que ainda interceptou um cruzamento de Guilherme Ferreira.

Na reta final, os donos da casa foram para cima, Campaz aos 40, fez Vanderlei espalmar. Aos 42, Guilherme esquentou as luvas do goleiro, após bela cavada de Lucas Leiva. Após a pressão, o Grêmio foi coroado com o gol. Aos 45 minutos, Diego Souza lançou Guilherme, o atacante não teve o domínio e a bola sobrou limpa para Campaz chegar finalizando forte e rasteiro, sem chances para o goleiro Vanderlei.

A segunda etapa começou quente. Logo de cara, aos seis minutos, Diego Souza ampliou o marcador para o Grêmio. Após o escanteio, a defesa do Operário afastou e Villasanti, de cabeça, devolveu a bola para área, o artilheiro dominou e finalizou por debaixo das pernas de Vanderlei. De momento a arbitragem assinalou impedimento e após minutos de apreensão, o gol foi validado pelo VAR.

Continua depois da publicidade

A euforia da comemoração durou pouco tempo. No primeiro lance após o gol, Kalil, aos nove minutos, descontou para os visitantes. Felipe Garcia recebeu na direita e levantou na área, o atacante, que entrou no intervalo, subiu mais alto que toda a zaga gremista e cabeceou sem chances para Brenno.

Novamente a euforia, desta vez da reação, foi freada minutos depois. Aos 18 minutos, invertendo os papéis, Diego Souza deu lindo passe para Biel, que disparava em velocidade, e cara a cara com o goleiro, apenas deu uma pequena cavadinha, para a bola entrar devagarinho no gol.

O gol não deu chances do Operário reagir, deixando o Grêmio em posição confortável na partida. E o que já estava bom, ficou ainda melhor com a expulsão do zagueiro Thales, que com o pé alto, acertou o atacante Elkeson. Com um a mais, a vida do Grêmio ficou tranquila, e Elkeson, que substituiu Diego Souza, deu início à goleada.

Aos 44 minutos, o atacante completou de cabeça o cruzamento de Bitello e aos 47, com oportunismo, aproveitou o bate rebate na área e marcou o quinto gol do Grêmio, que deu ao time o melhor ataque da Série B, chegando a incríveis17 jogos de invencibilidade na competição.

Na próxima rodada, o Grêmio viaja para Maceió (AL), onde encara o CRB, às 20h30, do próximo sábado, no estádio Rei Pelé. Mais cedo, às 11 horas, o Operário-PR recebe o Sampaio Corrêa, no Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).

GRÊMIO 5 X 1 OPERÁRIO-PR

GRÊMIO – Brenno; Rodrigo Ferreira, Pedro Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Lucas Leiva (Bitello) e Campaz (Gabriel Silva); Biel (Thaciano), Guilherme (Janderson) e Diego Souza (Elkeson). Técnico: Roger Machado.

OPERÁRIO-PR – Vanderlei; Arnaldo, Thales, Reniê e Fabiano; Ricardinho (Fernando Neto), Rafael Chorão (Michel) e TomasBastos (Leandrinho); Paulo Victor, Felipe Garcia (Jean Carlo) e Getterson (Kalil). Técnico: Matheus Costa.

GOLS – Campaz, aos 45 minutos do primeiro tempo; Diego Souza, aos 6, Kalil, aos 9, Biel, aos 18 e Elkeson, aos 44 e 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (FIFA-RJ)

CARTÕES AMARELOS – Bitello e Nicolas (Grêmio).

CARTÃO VERMELHO – Thales (Operário-PR).

RENDA – R$ 346.304,00.

PÚBLICO – 11.367 total.

LOCAL – Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].