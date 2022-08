Prefeito de Cidade da Bahia pede voto para Lula e ACM Neto

Por Estadão - Estadão 13

O prefeito do município de Candiba (BA), Reginaldo Martins Prado (PSD), divulgou vídeo em suas redes sociais, em que pede voto tanto para ACM Neto (União Brasil) ao governo quanto para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência. Na Bahia, o candidato do PT é Jerônimo Rodrigues.

O prefeito é filiado ao PSD, principal partido de apoio do PT, do candidato Jerônimo Rodrigues, cujo principal cabo eleitoral é o ex-presidente Lula.

A decisão sobre os apoios, diz o gestor municipal no vídeo, foi tomada “pensando no município e no povo”.

Reginaldo Martins é filiado ao PSD, principal partido de apoio ao PT no Estado. Para o Senado, o prefeito diz que apoiará Otto Alencar, cacique do PSD baiano e que compõe a chapa petista. Em contrapartida, está fechado com um candidato da União Brasil para deputado federal, ligado à ACM Neto: José Rocha (União Brasil).

A tendência mostrada na última pesquisa da Genial/Quaest, divulgada em julho, mostra que eleitor baiano deve optar pelo voto casado ACM Neto e Lula. Na sondagem, Neto aparece com 61% dos votos no cenário estimulado contra 11% de Jerônimo Rodrigues. Na mesma pesquisa Lula tem 62% contra 19% de Jair Bolsonaro (PL).

Regina Bochicchio, especial para o Estadão

