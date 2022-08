Semana começa com chuva e frio em SP e temperatura deve cair nos próximos dias

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

A segunda semana de agosto será mais fria em São Paulo, prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta segunda-feira, 8, a temperatura mínima foi de 15ºC e a máxima não passa de 19ºC. Há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia na capital paulista. Nos próximos dias, as mínimas previstas caem, podendo chegar a 9ºC na sexta-feira, 12.

Continua depois da publicidade

O céu permanece coberto de nuvens e a chuva deve durar até o meio da semana. A formação de uma frente fria deixa o tempo instável, com possibilidade de geada na Serra da Mantiqueira e ventos que podem chegar aos 80 km/h entre o litoral da região Sul e o litoral de São Paulo. O tempo nublado predomina no Estado, mas as temperaturas mais baixas ocorrem nas regiões leste e sudeste de São Paulo.

De acordo com o Inmet, áreas de instabilidade no Sul do País são as causadoras da mudança no tempo. Na segunda-feira, elas favorecem a ocorrência de temporais na região Sul e em Mato Grosso do Sul, trazendo possíveis quedas de granizo, ventos fortes e descargas elétricas. O efeito se estende para outras regiões, derrubando as temperaturas não só em São Paulo, mas também em áreas de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Advertisement

No sábado, 13, as nuvens diminuem na capital paulista. A previsão é de céu claro e o tempo pode voltar a esquentar. A semana de chuvas ocorre depois de a cidade ter passado por uma estiagem. No mês de julho, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo registrou a quarta maior sequência de dias sem chuvas desde 1995, quando começou a registrar os índices pluviométricos. Foram quase 50 dias sem chuvas, desde o dia 10 de junho até o dia 29 de julho.

Continua depois da publicidade

Raisa Toledo, especial para o Estadão

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].