Bia Haddad e Laura Pigossi alcançam melhores posições no ranking da WTA

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

A semana começou com mais uma boa notícia para o tênis brasileiro. Mais uma vez, Beatriz Haddad Maia e Laura Pigossi alcançaram suas melhores posições no ranking da WTA, na atualização desta segunda-feira. No masculino, o destaque é Felipe Meligeni, que também registrou sua melhor colocação da carreira.

Continua depois da publicidade

Bia Haddad ocupa pela primeira vez na carreira a 24ª posição da lista da WTA. Em grande momento e disputando os maiores torneios do circuito, ela ganhou uma colocação nesta segunda e pode ampliar seu recorde nesta semana, na disputa do WTA 1000 de Toronto. Se somar três vitórias na competição canadense, a brasileira entrará no Top 20 pela primeira vez.

A tenista número 1 do Brasil fará sua estreia ainda nesta segunda-feira, contra a italiana Martina Trevisan, 26ª do mundo. Se vencer as duas primeiras partidas, Bia poderá cruzar com a número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, nas oitavas de final.

Advertisement

Medalhista olímpica nos Jogos de Tóquio, no ano passado, Laura Pigossi também ganhou uma posição no ranking. Figura agora em 105º. Mesmo sem jogar nesta semana, poderá até subir, dependendo de uma combinação de resultados envolvendo rivais. Laura está focada no qualifying do US Open, que começa no dia 22 deste mês, em Nova York.

Continua depois da publicidade

Entre as tenistas mais bem ranqueadas, houve apenas duas mudanças no Top 10. A espanhola Paula Badosa e a grega Maria Sakkari trocaram de posições, com Badosa subindo para o terceiro posto. E a russa Daria Kasatkina subiu três colocações, entrando na lista das dez melhores do mundo pela segunda vez na carreira, após se sagrar campeã do WTA 500 de San Jose, no domingo. Agora ela é a nona colocada, sua melhor posição no circuito.

MASCULINO

O brasileiro Felipe Meligeni Alves igualou sua melhor posição no ranking, nesta segunda, ao subir cinco colocações, para o 137º posto. O sobrinho de Fernando Meligeni é o atual número dois do Brasil, atrás apenas de Thiago Monteiro, que caiu dois lugares, mas segue em boa situação na lista da ATP: 64º.

Continua depois da publicidade

No Top 10, houve apenas uma alteração na elite do tênis masculino. Apesar da queda na estreia no Torneio de Washington, na semana passada, o polonês Hubert Hurkacz galgou um posto e aparece agora no 10º lugar, muito em razão da queda do italiano Jannik Sinner, que perdeu duas colocações e agora é o 12º.

Confira a lista das 10 melhores tenistas da WTA:

1º – Iga Swiatek (POL), com 8.396 pontos

2º – Anett Kontaveit (EST), com 4.476

3º – Paula Badosa (ESP), com 4.190

4º – Maria Sakkari (GRE), com 4.190

5º – Ons Jabeur (TUN), com 4.010

6º – Aryna Sabalenka (BEL), com 3.366

7º – Jessica Pegula (EUA), com 3.116

8º – Garbiñe Muguruza (ESP), com 2.886

9º – Daria Kasatkina (RUS), com 2.800

10º – Emma Raducanu (ING), com 2.772

Confira abaixo o Top 10 masculino:

1º – Daniil Medvedev (RUS), com 7.875 pontos.

2º – Alexander Zverev (ALE), com 6.760

3º – Rafael Nadal (ESP), com 5.620

4º – Carlos Alcaraz (ESP), com 5.035

5º – Stefanos Tsitsipas (GRE), com 5.000

6º – Novak Djokovic (SER), com 4.770

7º – Casper Ruud (NOR), com 4.685

8º – Andrey Rublev (RUS), com 3.710

9º – Felix Auger-Aliassime (CAN), com 3.490

10º – Hubert Hurkacz (POL), com 3.015

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].