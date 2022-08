Bolsas da Ásia fecham na maioria em alta, após exportações chinesas e payroll

Por Estadão - Estadão 7

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, 8, enquanto investidores digeriam os últimos números da balança comercial chinesa e do mercado de trabalho dos EUA.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,26% em Tóquio, a 28.249,24 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi mostrou leve ganho de 0,09% em Seul, a 2.493,10 pontos.

Na China continental, o pregão também foi positivo: o Xangai Composto avançou 0,31%, a 3.236,93 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto se valorizou 0,79%, a 2.183,22 pontos.

A predominância do apetite por risco veio após a China divulgar exportações mais fortes do que se previa, no fim de semana. Antes disso, na sexta-feira (5), o relatório de emprego dos EUA – o chamado payroll – superou as expectativas, reforçando apostas de que os juros americanos seguirão avançando em ritmo agressivo, mas também enfraquecendo a avaliação de que a maior economia do mundo estaria em recessão.

Alguns mercados asiáticos, porém, ficaram no vermelho hoje. O Hang Seng caiu 0,77% em Hong Kong, a 20.045,77 pontos, pressionado por ações de tecnologia, e o taiwanês Taiex recuou 0,10%, a 15.020,41 pontos, à medida que a China decidiu estender exercícios militares nos arredores de Taiwan, ainda em reação à recente visita da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, à ilha.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou perto da estabilidade, com alta marginal de 0,07% do S&P/ASX 200 em Sydney, 7.020,60 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires e Associated Press.

