Luan e Nathan fazem primeiro treino no Santos e devem estrear contra o América

O meia Luan e o lateral-direito Nathan participaram pela primeira vez de um treino no Santos. Os dois, porém, não poderão enfrentar o Coritiba, na segunda-feira, pela 21ª. rodada do Brasileira, no Couto Pereira, em Curitiba, porque seus nomes ainda não apareceram no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

Assim, a dupla de reforços deve estar à disposição do técnico Lisca para o duelo contra o América-MG, no domingo (dia 14), em Belo Horizonte, às 18h. Luan chega emprestado até o final do ano com opção de renovação por mais uma temporada. Seu salário será pago pelo Corinthians.

Aos 29 anos, o meia se destacou mesmo no Grêmio, clube pelo qual conquistou a Copa do Brasil e comandou a equipe gaúcha na conquista da Libertadores de 2017. No Corinthians desde 2020, porém, teve uma passagem apagada e não conseguiu se firmar com nenhuma treinador que passou pelo clube no primeiro.

Nathan, de 20 anos, estava no Boavista, de Portugal, e assinou contrato até 31 de dezembro de 2026. “Estou feliz demais e não consigo nem expressar isso. Estou doido para já entrar em campo e poder ajudar meus companheiros. É uma honra estar aqui e agora me sinto um Menino da Vila”, afirmou Nathan.

Depois do treino, sem a companhia dos reforços, a delegação do Santos seguiu viagem e desembarcou no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. Com menos desfalques do que nas partidas anteriores, Lisca não contará com Alex, Lucas Pires e Camacho. Uma provável escalação tem João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinicius Zanocelo e Carlos Sánchez; Lucas Barbosa, Marcos Leonardo e Lucas Braga.

