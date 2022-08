Lewandowski lidera Barcelona em goleada por 6 a 0 sobre o Pumas de Daniel Alves

Por Estadão - Estadão 12

O Barcelona não tomou conhecimento do mexicano Pumas, novo time do lateral Daniel Alves, neste domingo, e ganhou por 6 a 0 no Camp Nou, em Barcelona.

O jogo valeu o troféu Joan Gamper e serve como preparatório para a temporada 2022/2023 para a equipe espanhola.

O Barça abriu 4 a 0 logo nos primeiros 20 minutos e o polonês Robert Lewandowski, principal reforço do clube, fez o primeiro logo aos três minutos. Pedri marcou dois, aos cinco e 19 minutos, e Dembélé anotou aos dez. O atacante da Polônia ainda deu duas assistências, uma delas de calcanhar para o segundo gol de Pedri.

Os outros gols saíram no segundo tempo com Aubameyang e De Jong, aos 4min e 39min, respectivamente. O domínio foi tão grande que até o zagueiro Piqué quase marcou um gol de letra no segundo tempo.

Daniel Alves, que jogou com a camisa 33, foi titular, atuou mais no meio-campo do que na lateral e foi substituído durante o segundo tempo. Antes da partida ele ainda ganhou uma homenagem do Barcelona ao receber uma camisa com o número 431, a quantidade de jogos que defendeu o clube catalão.

Este foi o último jogo do Barcelona antes da estreia do Espanhol no próximo sábado, às 16h, contra o Rayo Vallecano, em casa. O Pumas ocupa hoje a décima colocação do Mexicano. Sua próxima partida também será no sábado contra o América.

