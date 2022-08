Ludmilla anuncia mudança no lançamento de música com Marília Mendonça

Por Estadão - Estadão 4

Ludmilla havia divulgado no final de julho o lançamento de Insônia, uma canção com Marília Mendonça. Segundo a artista, a novidade chegaria às plataformas de streaming no dia 12 de agosto. No entanto, no último sábado, 6, ela anunciou o adiamento da data.

No Twitter, Ludmilla comunicou a decisão, justificando ser “em respeito à memória da Marília Mendonça e todo o trabalho que está sendo feito pela equipe maravilhosa dela, em torno do EP Decretos Reais”.

Segundo a artista, a faixa será lançada junto ao seu projeto Numanice 2, no final de agosto, e mais novidades devem ser divulgadas por ela em breve. “Enquanto isso, continuem curtindo e seguindo os decretos da nossa eterna rainha Marília”, recomendou.

Vale ressaltar que Decretos Reais Vol. 1, EP póstumo de Marília Mendonça, foi lançado no dia 21 de julho. Contudo, ao longo deste ano, a equipe da sertaneja seguirá cumprindo seus desejos e fará outros lançamentos.

