Medvedev derrota Norrie, vence em Los Cabos, e festeja primeiro título do ano

Daniil Medvedev, número um do mundo, conquistou no final da noite deste sábado, o seu primeiro título da temporada ao superar o inglês Cameron Norrie por 2 sets a 0 (parciais de 7/5 e 6/0) na decisão do ATP 250 de Los Cabos, no México. A vitória veio em uma hora de 21 minutos de disputa. O troféu é o primeiro erguido pelo russo nesta temporada.

Feliz por conquistar o 14º troféu da sua carreira, Medvedev disse estar feliz por voltar a vencer. “Todas as partidas foram muito boas, mas a final é sempre especial”, comentou o tenista.

Ele comentou ainda o fato de superar um adversário qualificado e valorizou a vitória sobre Norrie, 12º colocado no ranking da ATP. “Na final você joga com o melhor jogdor desta semana, então é sempre uma partida de alto nível. Estou muito feliz por ter conseguido mostrar um bom nível e uma partida tão importante.”

O primeiro set da final foi marcado pelo equilíbrio. Medvedev obteve uma quebra de serviço no quinto e no sétimo game e conseguiu encaminhar a vitória com golpes explorando o fundo de quadra. Norrie, no entanto, reagiu e impediu que a primeira parcial fosse definida ao empatar a disputa em 5 a 5.

Em meio à disputa, Medvedev sofreu uma queda e precisou de alguns minutos para cuidar do ferimento. A parada permitiu que o russo colocasse os nervos no lugar e definisse a vitória no primeiro set em 55 minutos.

A segunda parcial teve completo domínio do tenista russo, que fez um jogo sem erros. Com um backhand eficiente, ele foi minando as forças de Norrie que não conseguiu esboçar reação.

O resultado dessa atuação foi a definição do sete em apenas 26 minutos com um implacável 6/0. Nesta etapa, ele obteve 89% de seus pontos com o primeiro saque.

