Neymar faz homenagem a Jô Soares ao celebrar gol pelo PSG: 'Beijo pro gordo'

Protagonista da goleada por 5 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Clermont neste sábado, pela rodada de estreia do Campeonato Francês, Neymar Jr. prestou uma homenagem ao apresentador, humorista, diretor e escritor Jô Soares, que morreu na última sexta-feira, aos 84 anos. O astro brasileiro balançou a rede e ainda deu três assistências durante a partida.

O gol marcado por Neymar foi o primeiro do jogo, ainda aos seis minutos do primeiro tempo. Na hora da celebração, ele mandou um beijo em direção a uma das câmeras da transmissão televisiva e exibiu a frase “um beijo pro gordo” escrita na munhequeira enrolada em seu braço esquerdo, em alusão ao famoso bordão de Jô Soares: “beijo do gordo”.

O atacante do PSG esteve mais de uma vez no Programa do Jô, encerrado em 2016. Uma das participações foi no último ano do talk show, quando falou sobre assuntos como a expectativa para a Olimpíada, que acabaria vencendo naquele ano. Neymar também foi entrevistado por Jô em 2010, ao lado do memorável elenco que marcou uma das melhores épocas do Santos. Ele também foi ao programa em 2013, ano em que trocou o time da Vila Belmiro pelo Barcelona.

Depois de marcar o gol e homenagear Jô, Neymar viveu um dia de garçom e contribuiu com assistências para gols marcados pelo compatriota Marquinhos, pelo lateral Hakim e por Messi, que ainda anotou um gol de bicicleta para fechar a goleada por 5 a 0. O PSG volta a jogar no próximo sábado, contra o Montpellier, pela segunda rodada do Campeonato Francês.

