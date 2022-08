Criador de 'Sandman' agradece aos fãs do Brasil após estreia de série na Netflix

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Neil Gaiman, criador de Sandman, agradeceu neste sábado, 6, aos fãs brasileiros por conta do sucesso da série lançada pela Netflix baseada em seus quadrinhos, que estreou na sexta, 5. “Brasil! Obrigado por assistir à série, povo brasileiro. Isso me deixa contente”, escreveu o autor em seu perfil no Twitter em resposta a um fã que lhe enviou um print mostrando Sandman na 1ª colocação do Top 10 da Netflix no Brasil.

Continua depois da publicidade

Em outra postagem, fez um agradecimento geral: “A todos nos 80 países ao redor do mundo que colocaram Sandman em 1º na Netflix, obrigado e obrigado e obrigado de novo. Espero que vocês estejam aproveitando.”

No último mês de julho, Neil já havia citado o Brasil que, segundo ele, “foi o primeiro país a descobrir Sandman”, com uma edição nos quadrinhos mais “agradável” que a dos Estados Unidos.

Advertisement

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo recentemente, Gaiman destacou que via a história como “à frente de seu tempo” em 1987, quando foi criada, mas que ela acabou se tornando atual em 2022.

Continua depois da publicidade

A 2ª temporada de Sandman já está em produção.

Redação O Estado de S. Paulo

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].