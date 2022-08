Alison dos Santos vence ouro na Polônia e fatura sua 5ª etapa da Diamond League

Por Estadão - Estadão 10

O brasileiro Alison dos Santos conquistou mais uma vitória neste sábado na etapa de Silésia da Diamond League, na Polônia. O atleta brasileiro venceu com folga a final dos 400m com barreira e conquistou mais uma medalha de ouro. O campeão mundial dos 400m garantiu mais uma vitória e segue disparado no topo da competição.

Piu garantiu um tempo de 47s80 e ainda quebrou o recorde da etapa, garantindo mais um ouro após a vitória em Oregon, nos Estados Unidos. O segundo lugar da prova ficou com o americano Khallifah Rosser, que fez tempo de 48s30. Já a medalha de bronze foi para o francês Wilfried Happio, com tempo de 48s74.

O brasileiro venceu cinco etapas do principal torneio de atletismo. Além das etapas da Silésia e Oregon, Alison dos Santos venceu o ouro em Doha, Oslo e Estocolmo, seguindo na liderança do torneio e do ranking mundial.

A final da Diamond League acontecerá em cerca de um mês, em Zurich, na Suíça, e já tem três atletas classificados. Além de Piu, o vice-líder do torneio Rasmus Magi, da Estônia, e o Rosser já estão confirmados.

OUTROS BRASILEIROS NA DISPUTA

Outra brasileira a competir em Silésia neste sábado foi Vitória Rosa, que terminou em oitavo lugar nos 200m rasos feminino. Vitória atingiu a marca de 22s89 nesta que foi sua primeira participação na liga desde Xangai, em 2019. Thiago Braz também esteve nas disputas do salto com vara, mas acabou sem uma marca válida após errar as três tentativas a 5,53m.

