Berkshire Hathaway apresenta ganhos operacionais e recompra de ações diminui

A Berkshire Hathaway publicou nesta manhã seus resultados para o segundo trimestre de 2022. Apesar do prejuízo líquido aos acionistas de US$ 43,7, que reverte lucro de US$ 28,094 bilhões registrados no mesmo período de 2021, a companhia teve ganhos operacionais. Para essa linha do balanço, a empresa reportou US$ 9,283 bilhões, frente a US$ 6,686 bilhões de um ano antes.

A companhia, que tem como CEO o empresário Warren Buffet, afirma ainda que aproximadamente US$ 1 bilhão foram usados para recomprar ações da própria empresa durante o segundo trimestre. Em seis meses foram usados US$ 4,2 bilhões para este fim. Ou seja, de abril a maio, houve menos recompras do que nos primeiros três meses de 2022.

