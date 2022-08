Medvedev garante topo do ranking e encara Cameron Norrie na final de Los Cabos

Por Estadão - Estadão 7

Daniil Medvedev se garantiu na final do Torneio de Los Cabos ao superar o sérvio Miomir Kecmanovic por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/0) e 6/1. Para conseguir o seu primeiro título da temporada, o número 1 do mundo vai enfrentar o britânico Cameron Norrie. Pela outra semifinal, ele passou pelo canadense Felix Auger-Aliassime com vitória de 2 sets a 1, (6/4, 3/6 e 6/3).

A presença na disputa do título garante a Medvedev, a manutenção da liderança do ranking pelo menos até a disputa do US Open. O tenista russo chega à decisão sem perder sets em Los Cabos. Ele fará a sua quarta final nesta temporada e, após ficar com o vice no Australian Open e também nos torneios na grama em s-Hertogenbosch e Halle, busca seu primeiro troféu em 2022.

Apesar da boa performance no torneio nos jogos de fases anteriores, o número um do mundo encontrou dificuldades no primeiro set. Kercmanovic chegou a impor uma vantagem de 4/1, mas a resposta do número um do mundo veio com a quebra no sétimo game. A partir daí, ele comandou a reação.

Com amplo domínio no tie-break, ele assegurou a vitória no primeiro set ao apresentar uma grande variedade de golpes e um saque efetivo, que tirou a equilíbrio do rival.

A segunda parcial teve domínio total de Medvedev, que manteve o saque eficiente, fez 12 aces e usou o jogo de fundo de quadra para garantir um 6/1 e a vaga para a final em 1 hora e 26 minutos de partida.

Já Cameron Norrie, 12º do ranking, entra nesta decisão para defender o título contra Medvedev. A partida contra Aliassime foi disputada e teve 2 horas e 19 minutos de duração.

A eficiência do primeiro serviço no saque foi fundamental para o britânico comandar e vencer o primeiro set por 6/4. O canadense reagiu no segundo set e empatou a partida com triunfo de 6/3. No set decisivo, porém, Norrie voltou mais ligado, chegou abrir vantagem de 4/1 e administrou o ritmo para fechar o terceiro set em 6/3.

Estadao Conteudo

