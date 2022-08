Simaria vai ao aniversário do filho de Simone mesmo em crise com a irmã

Por Estadão - Estadão 3

Advertisement

Advertisement

Filho da cantora Simone Mendes, Henry completou 8 anos e ganhou uma festa inspirado em dinossauros, na noite da última quinta-feira, 4, em um buffet no bairro da Barra Funda, São Paulo. Simaria Mendes, tia do menino, deixou de lado os desentendimentos vividos com a irmã e compareceu à festa. As cantoras, no entanto, não chegaram a ser fotografadas juntas no evento.

Continua depois da publicidade

Além de familiares, famosos marcaram presença na festa de Henry, entre eles GKay, Camila Loures, Fabíola Gadelha e Daniela de Albuquerque. Simaria foi acompanhada de amigos e dos filhos, Giovanna e Pawel.

Henry é fruto do casamento de Simone com o empresário Kaka Diniz. Eles também são pais da pequena Zaya, de 1 ano.

Advertisement

Vale lembrar que Simaria não é vista com Simone há mais de um mês, quando elas tiveram atritos e Simaria se afastou dos palcos. Ela decidiu ficar um período sem fazer shows para cuidar da saúde. Desde então, Simone cumpre a agenda de shows que era da dupla sozinha. As duas não se pronunciaram oficialmente sobre os rumores de brigas entre elas.

Continua depois da publicidade

Clique aqui

Exames de rotina

Na manhã desta sexta-feira, 5, Simone deixou os fãs preocupados ao aparecer no hospital em uma foto postada no Instagram pelo marido. A cantora explicou que está bem, fazendo exames de rotina.

Continua depois da publicidade

“Primeira bateria de exames. Sangue, depois endoscopia… Um bocado de coisa. Não gosto de tirar sangue, sou cagona”, disse ela em vídeos nos stories.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].