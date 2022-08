Técnico do United minimiza críticas a Cristiano Ronaldo: 'Está nos nossos planos'

Por Estadão - Estadão 7

O treinador do Manchester United, Erik ten Hag, tentou proteger o astro Cristiano Ronaldo das críticas sofridas desde domingo após o atacante deixar o estádio de Old Trafford antes do final da partida amistosa contra o Rayo Vallecano, após ser substituído no intervalo. O treinador afirmou que o craque português ainda faz parte dos seus planos nesta temporada.

Ten Hag inicialmente disse que era “inaceitável para todos” sair mais cedo, mas foi rápido em apontar nesta sexta-feira que Cristiano não foi o único. “Foram muitos jogadores, mas o foco está no Cristiano e isso não está certo”, disse o técnico, em entrevista coletiva antes do jogo de abertura da temporada do United contra o Brighton no domingo.

Cristiano Ronaldo teria dito ao United durante a janela de transferências que queria sair para jogar por um clube que vai disputar a Liga dos Campeões. Aos 37 anos, o atleta voltou ao United na temporada passada, mas não conseguiu ajudar o clube inglês a disputar troféus, ao terminar em sexto no Campeonato Inglês, 35 pontos

abaixo do campeão, Manchester City.

Ten Hag está se preparando para sua primeira campanha no cargo e está ansioso para manter o dono de cinco Bolas de Ouro na equipe, apesar de não deixar claro como o atacante se encaixa em seus planos táticos.

Cristiano perdeu a turnê de pré-temporada na Tailândia e Austrália devido a um problema familiar, mas jogou os primeiros 45 minutos contra o Rayo Vallecano.

Ten Hag não revelou se o português será titular contra o Brighton, mas deixou claro que ele espera que Cristiano seja uma peça-chave em seu elenco. “Nós planejamos a temporada (com ele). Temos um atacante do mais alto nível e estou muito feliz por ele estar aqui, ele está na equipe e nós mantemos esse plano”, disse o treinador holandês.

Estadao Conteudo

