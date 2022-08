Inter empata com Melgar e fica a uma vitória da semifinal da Sul-Americana

Por Estadão - Estadão 6

O Internacional empatou sem gols com o Melgar, nesta quinta-feira, no Peru, em duelo válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O time gaúcho, que jogou os últimos 25 minutos com dez jogadores – Alemão foi expulso -, vai precisar de uma vitória simples, no próximo dia 11, em Porto Alegre, para alcançar a semifinal da competição continental.

O Melgar começou a partida em alta velocidade e abusando das bolas levantadas na área do Inter. Concentrando o início de suas jogadas pela direita, o time peruano levou perigo duas vezes nos primeiros dez minutos com o artilheiro Cuesta, que ganhou da zaga gaúcha e cabeceou com perigo para boas defesas de Daniel.

O Inter só foi ameaçar, aos 11 minutos, com Wanderson, após boa jogada de todo ataque da equipe brasileira. O goleiro Cáceda fez grande defesa. Mas com Alemão isolado na frente, a equipe do técnico Mano Menezes praticamente se defendeu durante toda a primeira etapa.

Depois dos 20 minutos, o Melgar diminuiu o ritmo, mas ainda assim ficou bastante com a bola nos pés, mas sem produzir a mesma quantidade de jogadas ofensivas. Só aos 45, Bordacahar, mais uma vez em jogada aérea, meteu a cabeça na bola e acertou o travessão de Daniel.

O início da segunda etapa foi semelhante ao primeiro. Logo a um minuto, Arias arriscou para boa defesa de Daniel. O Melgar continuou com o domínio do jogo, enquanto o Inter só conseguiu chegar em jogadas de bola parada.

Aos 15 minutos, Daniel voltou a fazer grande defesa em chute de longe. O Melgar pressionou, sem grande eficiência, mas, aos 20 minutos, Alemão cometeu falta violenta e boba no meio de campo e levou o cartão vermelho, deixando o Inter com dez jogadores em campo.

A expulsão fez Mano colocar Alan Patrick e Paulo Henrique. Mesmo com um atleta a menos, o Inter melhorou, ao ganhar mais força no meio de campo. Aos 31, após roubada de bola, Edenílson recebeu de Alan Patrick na cara do gol, mas o meio-campista chutou em cima do goleiro Cáceda.

Os últimos 15 minutos foram de pressão do Melgar. Joel Sánchez obrigou Daniel a fazer mais uma defesa, mas foi só. O Inter resistiu, garantiu bom resultado e vai precisar de vitória simples diante de sua torcida para garantir vaga na semifinal.

FICHA TÉCNICA

MELGAR 0 X 0 INTERNACIONAL

MELGAR – Cáceda; Alejandro Ramos, Deneumostier, Lazo (Vidales) e Reyna; Orzán, Arias, Cabrera (Quevedo) e Pérez Guedes (Joel Sánchez); Bordacahar (Iberico) e Cuesta. Técnico: Pablo Lavallén.

INTERNACIONAL – Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Edenílson (Liziero), Gabriel, Carlos de Pena (Johnny), Maurício (Alan Patrick) e Wanderson (Pedro Henrique); Alemão. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO – Andrés Matonte (URU).

CARTÕES AMARELOS – Alemão, Bustos, Cuesta e Deneumostier.

CARTÃO VERMELHO – Alemão.

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Arequipa, Peru.

