Sampaio: Venda de Porto de Santos vai ao TCU neste mês; leilão é em dezembro

O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, afirmou nesta quinta-feira, 04, em publicação no Twitter, que o governo enviará neste mês ao Tribunal de Contas da União (TCU) os estudos de privatização do Porto de Santos. Na postagem, o ministro reforçou a intenção do governo de realizar o leilão ainda em dezembro.

“Informamos em primeira mão que encaminharemos ao TCU, ainda neste mês de agosto, os estudos para desestatização do Porto de Santos. Leilão será em dezembro de 2022. Vamos em frente, garantindo investimentos importantes para a infra do Brasil”, disse Sampaio nesta quinta no Twitter.

Como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a realização do certame ainda neste ano é vista com cada vez mais desconfiança no setor – e mesmo por integrantes do governo. Para fazer o leilão ainda em dezembro, o governo conta que o TCU possa dar aval à desestatização até outubro. A Corte, contudo, pode levar mais tempo para analisar o projeto de privatização do porto.

