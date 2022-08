Scarpa assume protagonismo no Palmeiras e diz viver o melhor momento da carreira

Por Estadão - Estadão 9

Aos 28 anos, em seus últimos meses de Palmeiras, Gustavo Scarpa vive sua melhor fase na carreira. O meia assumiu o protagonismo da equipe alviverde, com as baixas de Rony e Raphael Veiga e o mau momento vivido pelo volante Danilo. Dudu não tem sua idolatria questionada, mas vê Scarpa se sobressair em momentos decisivos, como no empate desta quarta-feira diante do Atlético-MG no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

“Estava com receio de ter más atuações depois de assinar o pré-contrato (com o Nottingham Forest), mas me concentrei em continuar dando o meu máximo. Eu vivo o melhor momento da minha carreira. Estou muito feliz com isso, amadureci como pessoa e também como jogador. Amanhã é um novo dia e não adianta eu me prender aos elogios de uma partida, porque temos de pensar no próximo jogo”, afirmou Gustavo Scarpa após o duelo no Mineirão.

Gustavo Scarpa chegou ao Palmeiras em 2018, após superar imbróglio judicial para se desligar do Fluminense. Ao lado de toda a sua passagem pelo clube alviverde, conviveu com o banco de reservas sob o comando de Roger Machado, Felipão, Mano Menezes e Vanderlei Luxemburgo. Em 2020, se aproximou de uma saída para o Almería, à época da segunda divisão espanhola.

Com Abel Ferreira, Gustavo Scarpa também não foi titular na maioria dos jogos de 2021. Considerado o 12º jogador da equipe, o meia ganhou moral com a comissão técnica portuguesa ao se dispor a jogar improvisado na lateral-esquerda. Foi elogiado na posição e passou a ser requisitado no posto em jogos decisivos. Na final da Libertadores de 2021, contra o Flamengo, ocupou o setor em uma formação com cinco homens na defesa. Na decisão do Mundial de Clubes, diante do Chelsea, foi novamente deslocado para a função. Em 2022, o cenário mudou, e Scarpa é incluído na formação ideal do Palmeiras.

Scarpa reforçou recentemente seu desejo de jogar como meia armador e admitiu desconforto em ser sempre o escolhido para mudar de função. A disponibilidade tática que o atleta ganhou desde a chegada de Abel Ferreira é inegável. Com papéis defensivo e ofensivo potencializados, Scarpa é normalmente posicionado pelos flancos, dando apoio na marcação e na chegada às pontas.

Bom de pontaria, Gustavo Scarpa gosta de arriscar finalizações de longa e média distâncias. Às vezes, provoca a ira de seus companheiros de equipe por não escolher outras opções para a conclusão das jogadas, como o passe para colegas mais bem colocados. Mas nos últimos jogos, Scarpa colocou o pé na forma e está sendo decisivo principalmente nas bolas paradas.

O meia cobrou a falta que originou o primeiro gol do Palmeiras sobre o Atlético-MG, nesta quarta-feira. Nos acréscimos, cobrou o escanteio que proporcionou o tento que igualou o duelo no Mineirão em 2 a 2.

Scarpa está de saída do Palmeiras e vai realizar o sonho de jogar no futebol europeu. Ao término da temporada brasileira, ele se apresenta ao Nottingham Forest, que está de volta à Premier League, a elite do Campeonato Inglês. Antes, traça como metas se estabelecer como titular do Palmeiras e conquistar novos títulos.

Marcos Antomil

Estadao Conteudo

