Erick Pulgar elogia torcida do Flamengo, dribla polêmicas e fala em 'ganhar tudo'

Erick Pulgar sofreu rejeição de boa parte dos flamenguistas nas redes sociais por ter ocasionado um acidente com vítima fatal em 2013 e por também ser acusado de estuprar uma jovem em sua residência em Santiago. A negociação se concretizou, o novo volante foi apresentado nesta quinta-feira pelo clube rubro-negro se esquivando das polêmicas e elogiando a torcida em tentativa de conquistá-la. Dizendo-se pronto para estreia, falou em ‘ganhar tudo’ na nova casa.

O volante chileno herdou a camisa 5 que era de Willian Arão e garantiu que não terá problemas de adaptação. Ele revelou que vinha acompanhando jogos da equipe, estudou os novos companheiros e ainda recebeu informações dos compatriotas de seleção Isla – deixou o Flamengo recentemente – e também do recém-chegado Arturo Vidal.

“Quando soube que estava avançando bem (a negociação) falei com Arturo. Ele disse que era um ótimo grupo e uma torcida incrível. E tudo que ele falou era real”, afirmou Pulgar na apresentação. “Primeira vez que sinto uma torcida tão apaixonada pela equipe. Estou contente e preparado. Vim jogar aqui pela sua história, sua torcida, um ambiente maravilhoso. Quando conversava com Isla, ele também falava da equipe, da torcida. Quando começamos a conversar e surgiu a oportunidade, decidi que queria vir”, seguiu o volante.

Pulgar sabia que não escaparia de questionamentos sobre os fatos extracampo da carreira, sobretudo a fuga do local após atropelar e matar um idoso e não prestar socorro há nove anos. Não quis, porém, falar sobre o caso, garantindo já ter sido esclarecido tudo. “Sobre a vida fora do futebol falo muito pouco. Esses assuntos estão encerrados. Perguntas fora do futebol não têm relação, estou desfrutando o Flamengo”, se esquivou.

Sobre jogar, garante que está à disposição de Dorival Júnior. Liberado pelo Boletim Informativo Diário (BID) da CBF há quase uma semana e treinando normalmente, o jogador depende do aval do treinador para realizar a primeira aparição. Pode até estrear na visita ao São Paulo, no sábado, pelo Brasileirão.

“Futebol brasileiro se joga duas partidas por semana. Estou preparado para jogar domingo ou quarta, quando precisar”, cravou. “Conheço Arturo e os jogadores daqui. A ambição de ganhar tudo sempre será um sonho e eu estou aqui para cumprir”, mostrou-se cheio de ambição.

E se definiu um volante moderno. “As minhas características especiais são romper as linhas adversárias. Isso pode ajudar muito a equipe. Joguei com Arturo, foi um sonho jogar na seleção e agora vou desfrutar no dia a dia.”

