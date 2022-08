'Coringa 2' vai estrear em outubro de 2024

Por Estadão - Estadão 7

Um dos maiores sucessos recentes da DC, o filme Coringa já tem data de lançamento de sua continuação: Joker Folie à Deux deve estrear no dia 4 de outubro de 2024. A escolha deste mês busca repetir o êxito da primeira parte – afinal, Coringa estreou nos Estados Unidos em outubro de 2019 e arrecadou, em seu primeiro fim de semana, US$ 96,2 milhões.

O longa de Todd Haines chegou a alcançar em seu percurso a bilheteria de US$ 335,4 milhões no mercado interno e globalmente é o filme com classificação restrita para faixa etária de maior bilheteria de todos os tempos, com US$ 1,07 bilhão.

Na briga pelo Oscar, o filme concorreu com 11 indicações e levou duas estatuetas: de melhor ator para Joaquin Phoenix e de melhor trilha sonora, para Hildur Guonadóttir. Uma das explicações para o título desta sequência foi sugerida pelo diretor Haines, em suas redes sociais. Lá, ele comenta que Folie à Deux é uma expressão francesa para um termo médico referente a um transtorno mental que afeta duas ou mais pessoas.

