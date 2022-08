Libra faz reunião para debater questões internas e aguarda proposta da LFF

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

Os membros mais importantes da Liga do Futebol Brasileiro (Libra), incluindo os 14 presidentes dos clubes que integram a organização, se reuniram na Federação Paulista de Futebol (FPF), em São Paulo, na terça-feira para a quarta Assembleia Geral do grupo. com o objetivo principal de avançar em questões internas.

Continua depois da publicidade

No encontro, foram discutidas questões ligadas à governança, perfil dos componentes que assumirão o Conselho de Administração, estratégia de venda de direitos de televisão e ajustes operacionais internos.

Os dirigentes não falam abertamente sobre o quanto avançou a possibilidade da criação uma liga única com a participação 40 clubes das Séries A e B do futebol brasileiro. Eles apenas dizem que houve avanços e preferem não revelar detalhes para não atrapalhar nas negociações com a Liga Forte Futebol do Brasil (LFF).

Advertisement

Os representantes da LFF ficaram de analisar as questões nas quais já houve avanço por parte da Libra e enviar para esse grupo eventuais propostas adicionais em cima do que já foi discutido nas assembleias da Libra. Membros da LFF ainda não discutiram se concordam ou não com alguns termos debatidos.

Continua depois da publicidade

Segundo um representante da Libra ouvido pelo Estadão, a “bola está mais no campo da LFF” do que no da Libra. Espera-se que os grupos cheguem em breve a um consenso para que a criação da liga, o que é o objetivo principal dos dois grupos.

A Libra fará uma nova Assembleia Geral no dia 12 de agosto. Até lá, a expectativa dos cartolas que formam o grupo é de que já tenham recebidos as propostas da LFF para entender em quais pontos haverá discordância e em quais haverá consenso. O modelo de divisão das receitas continua sendo o tema mais controverso.

Enquanto a Libra propõe uma divisão de receitas em que 40% seja feita de forma igualitária, 30% por desempenho e outros 30% por audiência e engajamento – sem critérios muito claros quanto a isso -, a LFF exige valores diferentes, com uma divisão de 45%, 25% e 30%, respectivamente.

Continua depois da publicidade

A Libra é formada por Botafogo, Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Novorizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco

A LFF é composta por: América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Avaí, Brusque, Chapecoense, Coritiba, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Sampaio Corrêa, Sport, Vila Nova e Tombense.

Ricardo Magatti

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].