Encomendas à indústria nos EUA sobem 2% em junho ante maio

As encomendas à indústria nos Estados Unidos tiveram alta de 2% em junho ante maio, a US$ 555,2 bilhões, segundo dados publicados nesta quarta-feira pelo Departamento do Comércio do país. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço de 1,2% no período.

Excluindo-se o setor de transportes, as encomendas de bens duráveis subiram 1,4% na comparação mensal de junho. Sem a categoria de defesa, as encomendas registraram aumento de 1,2% no mesmo intervalo, de acordo com o órgão.

Já as encomendas de maio ante abril foram revisadas para cima, de alta de 1,6% para ganho de 1,8%.

