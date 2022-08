Bolsas da Ásia fecham mistas, focando consequências de visita de Pelosi a Taiwan

Por Estadão - Estadão 8

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 3, enquanto investidores monitoram as consequências da polêmica visita da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan.

Na China continental, o índice Xangai Composto teve baixa de 0,71%, a 3.163,67 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,98%, a 2.117,19 pontos.

Autoridades da China, que considera Taiwan parte de seu território, condenaram repetidas vezes a visita de Pelosi à ilha, mas ainda não adotaram medidas mais drásticas. Embora o governo chinês tenha banido importações de produtos alimentícios taiwaneses e anunciado manobras militares em áreas próximas à ilha, não houve indicações de que Pequim possa punir indústrias cruciais, como produtores de chips taiwaneses que a China necessita para a fabricação de smartphones.

Em outras partes da Ásia, o índice Taiex subiu 0,20% em Taiwan hoje, a 14.777,02 pontos, enquanto o japonês Nikkei avançou 0,53% em Tóquio, a 27.741,90 pontos, o Hang Seng se valorizou 0,40% em Hong Kong, a 19.767,09 pontos, e o sul-coreano Kospi registrou ganho de 0,89% em Seul, a 2.461,45 pontos.

No noticiário macroeconômico, pesquisa da S&P Global/Caixin Media mostrou que o índice de gerentes de compras (PMI) de serviços chinês subiu para 55,5 em julho, atingindo o maior nível desde abril de 2021.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, interrompendo uma sequência de seis pregões de ganhos. O S&P/ASX 200 caiu 0,32% em Sydney, a 6.975,90 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires e Associated Press.

