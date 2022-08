Joseph Quinn de 'Stranger Things' toca com o Metallica em vídeo

Por Estadão - Estadão 4

O ator Joseph Quinn, o Eddie de Stranger Things, teve um encontro inusitado no Lollapalooza 2022, em Chicago, nos Estados Unidos. O astro da série da Netflix conheceu os integrantes do Metallica e tocou Master of Puppets com a banda. Joseph ainda ganhou uma guitarra autografada.

O personagem do ator fez sucesso em Stranger Things na performance da música na quarta temporada. A cena icônica de Eddie tocando o sucesso do Metallica antecedeu um dos pontos altos da série e não estava no roteiro original. A revelação foi feita pelos criadores da série, os irmãos Duffer, durante um especial da Netflix. Atenção, caso queira continuar a ler daqui, saiba que terão spoilers.

O desempenho musical de Eddie antecedeu a morte do personagem de Joseph Quinn, um dos acontecimentos mais tristes da última temporada. O ator recentemente comentou sobre um possível retorno de seu personagem à série.

“Para mim, parece que ele já se foi… É meio difícil trazê-lo de volta, eu diria, mas não sei com certeza”, pontuou.

As quatro temporadas de Stranger Things estão disponíveis na Netflix. O próximo e último ano da série ainda não tem data de estreia.

