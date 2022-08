PMI industrial dos EUA cai a 52,8 em julho, diz ISM

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial dos EUA caiu de 53,0 em junho para 52,8 em julho, atingindo o menor nível desde junho de 2020, segundo pesquisa do Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) divulgada nesta segunda-feira, dia 1º. Apesar da queda, o resultado de julho veio acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam recuo a 52,1. Apenas o subíndice de preços diminuiu de 78,1 em junho para 60,0 em julho, enquanto o de novas encomendas caiu de 49,2 para 48,0 e o de produção foi de 54,9 para 53,5 no intervalo. Por outro lado, o subíndice de emprego avançou no mesmo período, de 47,3 para 49,9, e o de estoques subiu de 56,0 a 57,3.

Continua depois da publicidade

Gabriel Caldeira

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].