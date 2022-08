Temporada do Alfa terá companhias como Cisne Negro e Sankai Juku

Por Estadão - Estadão 8

A tradicional Temporada Alfa de Dança chega a sua 19.ª edição com apresentações que vão de 11 de agosto a 18 de dezembro, no teatro paulistano. Durante esse período, vão passar pelo palco do Teatro Alfa as companhias brasileiras Grupo Corpo, São Paulo Companhia de Dança, Cia de Dança Deborah Colker, Mimulus Cia de Dança, Cisne Negro Cia de Dança, Balé da Cidade.

A convidada internacional e conhecida do público brasileiro é a renomada companhia japonesa de dança butô Sankai Juku, criada por Ushio Amagatsu há mais de quarenta anos. Nesta vinda ao Brasil, a trupe apresenta o espetáculo K?sa – Between Two Mirrors. Coreografia foi pensada no período de pandemia e é composta por trechos de obras da cia.

Abertura

A primeira atração que subirá ao palco do Teatro Alfa será o Grupo Corpo, que aproveita para prestar homenagem a dois nomes consagrados da música brasileira, e que chegam aos 80 anos – Caetano Veloso e Gilberto Gil, entre os dias 11 e 20 de agosto. Assim, escolheu para suas récitas as a coreografias Onqotô, de 2015, que conta com músicas de Caetano em parceria com José Miguel Wisnik, e tem o ser humano como foco. Complementando a apresentação com Gil, que é uma releitura de obras do músico e suas referências.

INGRESSOS. Com valores variando de R$ 50 a R$ 220, os ingressos para a Temporada Alfa 2022 podem ser adquiridos direto na bilheteria (Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722, tel. 5693-4000) ou pelo Sympla: sympla.com.br (com taxa de conveniência).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

