🥘 É tempo de moqueca em Castelhanos! Balneário de Anchieta realiza Festival da Moqueca Capixaba

Por Redação - Redação 39

Advertisement

Advertisement

É tempo de moqueca em Castelhanos. Durante o mês de setembro em Anchieta, Capital da Moqueca Capixaba, os estabelecimentos do balneário recebem os visitantes com ofertas e receitas especiais, durante o 6º Festival da Moqueca Capixaba. Este ano, o festival começa no feriado da independência quando também é comemorado o Dia Municipal da Moqueca Capixaba e encerra-se no dia 30/9, Dia Estadual da Moqueca Capixaba.

Continua depois da publicidade

O ponto focal do festival é a Praça da Moqueca em frente à praia, entre 7 e 11 de setembro, onde acontecem apresentações culturais e musicais, além do famoso “Moquecão”. Essa ação envolve todos os moquequeiros e moquequeiras do balneário que juntos preparam a maior e melhor moqueca capixaba do mundo feita em panela de barro, que é servida em panelinhas de barro especialmente preparadas para a ocasião pelas famosas Paneleiras de Goiabeiras. As panelinhas são souvenirs que os turistas levam para casa.

“Nosso principal objetivo é preservar a tradição gastronômica capixaba, fortalecendo o balneário dos Castelhanos como importante destino turístico do estado do Espírito Santo”, explica Kênia Mota, presidente da Associação Comercial Castelhanos em Ação.

Maior e melhor moqueca capixaba será preparada em panela de barro. Maior e melhor moqueca capixaba será preparada em panela de barro.

Castelhanos não para

Continua depois da publicidade

O Festival da Moqueca Capixaba iniciou-se em 2017. Castelhanos foi o primeiro balneário capixaba a fazer um evento dedicado exclusivamente a esse ícone da culinária capixaba. Em 2018 lançou o desafio de quebrar o recorde de maior moqueca capixaba e se firmou definitivamente no calendário turístico.

No ano seguinte, 2019, por causa do Festival, Anchieta foi reconhecida por força de Lei Estadual, como a Capital da Moqueca Capixaba, tendo recebido naquele ano, cerca de 10 mil visitantes e movimentado significativamente a economia do balneário.

Advertisement

Em 2020 e 2021 o festival foi realizado de forma virtual com as entregas das moquecas (e das tradicionais panelinhas de barro) sendo feitas por sistema de delivery e de Drive Thru, com grande sucesso. Foi o único festival gastronômico do litoral que não parou durante a pandemia.

Caminhada no Cheiro da Moqueca

Continua depois da publicidade

A programação de 2022 começa com a caminhada “No Cheiro da Moqueca” – Das falésias de Mãe-Bá à s piscinas naturais de Castelhanos, no feriado de 7 de setembro, à s 8h. Inclui aulas show de gastronomia, música de qualidade, brincadeiras, oficinas para crianças e até desfile de moda praia. Isso tudo, claro, sem falar nas cervejas artesanais, drinks, sobremesas e muita moqueca!

Programação – 6º Festival da Moqueca Capixaba do Balneário de Castelhanos

Quarta 07/09

8h – Caminhada “No Cheiro da Moqueca”, coordenação Grupo Marca Passo

Saída da Praia Falésias de Mãe Bá em direção às piscininhas naturais de Castelhanos

10h show musical voz e violão com Serena Márcia

11h30 Abertura do Circuito Gastron̫mico da Moqueca Capixaba nos restaurantes, quiosques e demais estabelecimentos participantes РComemora̤̣o do Dia Municipal da Moqueca Capixaba

12h Almoço

16h Encerramento do dia

Sexta 09/09

19h Abertura do Espaço Gastronômico – PRAÇA DA MOQUECA

19h30 Cozinha a Vivo – aula show com os chefs Kênia Mota, Hamilton Martins e Nagem Abikail, finalistas do Prêmio Dolmã / Enchefs Brasil – com o prato “Moqueca ao Caparaó”. Participação especial Chef Gilson Surrage, Embaixador da Gastronomia Capixaba

21h Show musical com Forró Fiá

00h Encerramento da noite

Sábado 10/09

10:30 Abertura do Espaço Gastronômico – PRAÇA DA MOQUECA

Preparo coletivo na panela de barro da Maior e Melhor Moqueca Capixaba do Mundo

11:30 Almoço com música ao vivo com Amanda Trevizolo

13h – Oficina de produção de panela de barro, com as paneleiras de goiabeiras

15h – Cozinha kids – oficina de sobremesa para crianças com a doceira Vivian Santiago – Participante do reality show Mais Doce Verão

18h – Aula show do prato Xaréu à Pajé Guaçu, criado e executado pela equipe da EFTUR em homenagem a São José de Anchieta

19h Seresta do Centro Social da Pessoa Idosa

21h Show musical – SOM E CIA

0h Encerramento da noite

Domingo 11/09

8h Abertura do I Open de Frescolbol da Praia de Castelhanos

10h Abertura do Espaço Gastronômico – PRAÇA DA MOQUECA

11:30h Show Musical – Amarildo e Eraldo

13h Concurso: Musa Balneário de Castelhanos

13h40 Beleza ṇo tem idade nem medida РDesfile de moda praia com pessoas de 0 a 100 anos

16h Encerramento do Espaço Gastronômico do 6º Festival da Moqueca Capixaba

De Quarta 7/9 (Dia Municipal da Moqueca) a sexta-feira, 30/9 (Dia Estadual da Moqueca), Circuito da Moqueca Capixaba em Castelhanos, nos restaurantes, quiosques e demais estabelecimentos participantes no balneário, com ofertas especiais para o Festival.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].