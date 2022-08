🚮 Coleta de lixo eletrônico segue até sábado (27) no centro de Cachoeiro

Por Redação - Redação 12

Advertisement

Advertisement

Telefones celulares e fixos, equipamentos de informática, televisores, liquidificadores, panela elétrica e muitas lâmpadas. Esses foram alguns dos itens recolhidos nos primeiros dias da campanha de coleta de lixo eletrônico que é realizada, desde segunda-feira (22), pela Secretaria de Meio Ambiente (Semma) de Cachoeiro.

Continua depois da publicidade

A ação seguirá até sábado (27), com o ponto de coleta na área de estacionamento em frente à agência do Banco do Brasil, no Centro. Até sexta (26), o horário de atendimento será das 7h às 19h. No sábado, das 8h às 13h.

É a oportunidade para dar a destinação, ambientalmente adequada, àquele equipamento estragado e às lâmpadas queimadas, que não podem ser descartados no lixo comum.

“Achei muito interessante essa iniciativa. Estava com esses aparelhos parados na minha casa há muito tempo, com defeitos e sem uso. Agora, pude dar o correto descarte para eles”, comenta o professor Rhuan de Oliveira, que esteve presente no ponto de coleta, nesta terça-feira (23), para entregar uma impressora e um monitor de computador.

Continua depois da publicidade

Notebooks, pranchas e secadores de cabelo, roteadores, impressoras, copiadoras, carregadores, câmeras filmadoras e fotográficas são alguns outros itens que podem ser dispensados local.

De acordo com a Semma, a destinação dos materiais recolhidos será realizada em parceria com empresas que atuam na área de reutilização e reaproveitamento, evitando danos ao meio ambiente.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].