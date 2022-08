☀️ Termômetros devem marcar 33ºC nesta segunda (15) no Sul do ES; confira

Por Redação - Redação 4

A segunda-feira (15) será de tempo instável somente na metade Norte do Espírito Santo. Já nas outras regiões do Estado, o dia tem predomínio de sol e não chove. Na região Sul, a temperatura deve chegar aos 33ºC. Segundo o Incaper, o vento sopra com moderada intensidade no Litoral Sul.

Na Grande Vitória, sol entre nuvens e chuva fraca entre a madrugada e o início da manhã.

Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, sol entre algumas nuvens, não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Serrana, sol entre algumas nuvens, não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 28 °C. Nas áreas altas: mínima de 9 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Norte, sol entre algumas nuvens, não chove. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Noroeste, sol entre algumas nuvens, não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 12 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Nordeste, sol entre nuvens e chuva fraca entre a madrugada e o início da manhã. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 31 °C.

