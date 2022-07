VÍDEO | Policiais abordam rapper Filipe Ret em hotel e fazem busca e apreensão

Por Redação - Redação 139

A Polícia Civil realizou na manhã desta terça-feira (19), uma busca e apreensão em endereços ligados ao rapper Filipe Ret, investigado por tráfico de drogas no Rio de Janeiro. As informações são do site Metrópoles.

Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), com apoio do Departamento Geral de Polícia Especializada, foram até um resort de luxo em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, onde o cantor estava hospedado. Filipe Ret foi detido e levado até a sede da DRE, na Cidade da Polícia.

O celular do cantor, aparelhos eletrônicos e drogas foram apreendidos. Os agentes foram em outros endereços ligados ao artista. Filipe Ret é investigado por tráfico de drogas em sua festa de aniversário chamada de “open beck”.

A comemoração dos 38 anos do rapper aconteceu no dia 22 de junho, no Vivo Rio, casa de shows na zona sul do Rio. No local, foi distribuído balde de maconha para os convidados. A festa contou com a presença de famosos, como o ex-jogador Ronaldo Fenômeno, os surfistas Pedro Scooby e Italo Ferreira, os cantores PK Delas, Mc Maneirinho, entre outros.

O espaço Vivo Rio também foi alvo da operação. Segundo os investigadores, a administração da casa de show se negou a fornecer, na íntegra, as imagens do dia em que Filipe Ret promoveu uma festa na qual, supostamente, houve distribuição gratuita de droga.

