VÍDEO | Polícia Civil recupera equipamento avaliado em R$ 20 mil; suspeito do furto foi detido

Por Redação - Redação 148

Advertisement

Advertisement

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), através da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC), recuperou na tarde desta quinta-feira (14), no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, uma máquina de fusão de fibra óptica.

Continua depois da publicidade

O equipamento pertencente a uma empresa de internet com sede no município, que foi furtado na última segunda-feira (11), por volta das 16h, no momento que dois funcionários realizavam trabalhos na rede do bairro Gilberto Machado.

Segundo o delegado titular da Deic, Rafael Amaral, os investigadores percorreram comércios próximos ao local do furto e nas imagens conseguiram identificar o autor, tratando-se de um andarilho.

Nesta quinta, ao percorrerem vários bairros da cidade, os policiais encontram o suspeito do furto, de 37 anos, no bairro Baiminas. Ao ser abordado, ele confessou a autoria do crime e levou os policiais até o lugar onde estava escondido o equipamento, um local abandonado no bairro Guandu.

Continua depois da publicidade

O homem foi conduzido até a Delegacia de Cachoeiro, ouvido e liberado por não estar em estado flagrancial. Ele vai responder pelo crime de furto.

*Vídeo do momento do furto

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].