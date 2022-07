VÍDEO | Mais de 130 ciclistas fazem pedalada em homenagem a cachoeirense morto pelo filho e pela nora

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 110

Mais de 130 ciclistas participaram de uma pedalada na noite desta terça-feira (5) em homenagem ao motorista de aplicativo Duramir Monteiro Silva, 56, assassinado a facadas pelo filho de 26 anos, e pela nora, de 20, em Cachoeiro de Itapemirim.

Os ciclistas saíram da Praça Jerônimo Monteiro, no Centro, e circularam pelas principais avenidas da cidade. Antes de saírem do ponto de encontro eles rezaram pelo amigo, conhecido como ‘Dudu Treme-treme’, e muito querido por eles. O grupo também fez pedidos à Justiça para que o crime não fique impune.

“Fizemos esse movimento em memória dele. Dudu era uma pessoa maravilhosa. Nunca deixou um amigo na mão. Em todos os lugares que ia estava sempre perguntando às pessoas se estava faltando alguma coisa, precisando de algo, resumindo, era um super amigo que vai fazer falta.”, disse Gilmar Geri, ciclista e amigo de Duramir.

O crime

Duramir foi morto dentro da própria casa no dia 28 de junho. Na residência, estavam a nora e o filho dele. De acordo com o delegado Felipe Vivas, a jovem confessou ter dado a primeira facada em Dudu, depois de, segundo ela, a vítima tentar “agarrá-la”. Em depoimento, o filho de Duramir disse que estava no banho, e depois de sair, esfaqueou o pai até a morte.

Uma irmã de Duramir registrou o desaparecimento na polícia três dias depois do sumiço do motorista de aplicativo ao não conseguir contato com o irmão e ser informada pelo sobrinho que Duramir havia saído de casa a pé sem levar nada, nem mesmo os documentos.

O filho entrou em contradição nas duas vezes que foi chamado para prestar esclarecimentos, o que chamou atenção da polícia.

Ainda de acordo com Vivas, a polícia trabalha com uma outra linha de investigação: a de interesse financeiro. Isso porque Duramir tinha imóveis alugados, valores em banco e guardava cerca de R$ 20 mil em dinheiro dentro de casa.

Depois de assassinado, ele foi enrolado em tapetes e lençóis. Colocado no porta malas do próprio carro e levado para uma propriedade em Estrela do Norte, no interior de Castelo. O sítio pertence a família da jovem.

Lá, filho e nora colocaram o corpo em uma fossa seca e atearam fogo por duas vezes. Ao amanhecer, retornaram para Cachoeiro e, antes de irem para casa, pararam em uma padaria para tomar café.

A garota chegou a dizer à polícia que estava grávida de três meses e foi colocada em liberdade assistida. No entanto, os investigadores descobriram que a jovem mentiu sobre a gravides e que estava tentando manipular o depoimento da sogra. Ela foi presa nesta terça-feira (5) e encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino, no mesmo município. Já o rapaz havia sido detido na última segunda-feira e foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

Homenagem

Imagens: Wesley Mendes

