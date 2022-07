Vídeo: cavalos abandonados em rodovia acabam amarrados em frente à Prefeitura de Guaçuí

Por Marcos Freire - Marcos Freire 46

Um empresário de Guaçuí utilizou as redes sociais para reclamar do que classificou como descaso da Prefeitura. Ele se referia a dois cavalos que estavam soltos às margens da BR482, na altura do bairro Bela Vista (Fiat), colocando motoristas em risco, e relata que havia se comunicado com a Prefeitura, mas nenhuma providência havia sido tomada. O empresário retirou os cavalos da rodovia e os amarrou em um trevo próximo.

Identificado na rede social como Edelmo Luiz Ezevendo, ele mostra os cavalos que haviam sido amarrados no trevo, perto de sua loja, e reclama da falta de ação da Prefeitura. “A gente liga e ninguém responde, tira a vida de uma família e ninguém responde”, afirma no vídeo postado. “Precisa dar uma resposta, descobrir quem é o dono e, se não tem dono, tem que ter alguém responsável para tirar”, completa, citando que o mesmo problema acontece em outros pontos da cidade, como o bairro Manoel Monteiro Torres que também é cortado pela mesma rodovia.

Depois, os mesmos cavalos aparecem em outros dois vídeos sendo levados por outro rapaz que fala estar dando uma solução para o problema. “Se o prefeito não faz, nós faz (sic), vou soltar lá na frente da Prefeitura, vamos ver se alguém não cuida agora”, afirma. Em seguida, em outro vídeo, ele aparece amarrando os dois cavalos em frente à sede da Prefeitura.

Depois do ocorrido, conforme informações da Prefeitura de Guaçuí, a Gerência de Fiscalização Urbana providenciou a apreensão dos cavalos. Os animais foram encaminhados para um local adequado, de acordo com o município.

Veja o vídeo do momento em que os cavalos são amarrados em frente à Prefeitura de Guaçuí.

