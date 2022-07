Vereador levanta hipótese de prevaricação cometido por Procon em Guaçuí

Por Marcos Freire - Marcos Freire 51

O vereador Wanderley de Moraes, na sessão da Câmara de Guaçuí, na noite desta segunda-feira (18), contou que procurou a Comissão de Direito do Consumidor da 6ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Guaçuí. Ele pediu orientação em como agir com relação às ações do Procon Municipal frente aos preços praticados pelos postos de gasolina no município que estão maiores do que cidades vizinhas

Ele quer saber se não foi cometida prevaricação, pelo órgão de fiscalização, conforme o artigo 319, da Constituição Federal. O artigo define que a prevaricação acontece ao se retardar ou deixar de praticar ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesses ou sentimento pessoal. A pena por tal crime é de três meses a um ano, mais multa.

O vereador pediu a união dos vereadores. “Tenho certeza que, toda essa casa (Câmara Municipal de Guaçuí), mais a comissão de Direito do Consumidor da OAB, além do procurador dessa casa, vai achar uma saída, talvez, antes do Procon”, afirmou. “E se houve prevaricação, vou levar esse senhor ao Ministério Público”, completou, se referindo ao secretário municipal de Administração, Renan Brasil – que é responsável direto pelo Procon Municipal.

Ofício ao Procon Estadual

Nessa mesma data, o vereador Wanderley de Moraes enviou oficio endereçado ao diretor do Procon Estadual, Rogério da Silva Athayde. No ofício, ele pede que o órgão fiscalize e cobre resultados da Secretaria de Administração de Guaçuí, na pessoa do titular da pasta, Renan Brasil, no que tange aos preços dos combustíveis no município.

Segundo Wanderley, isso se faz necessário porque, apesar das reduções fiscais na esfera nacional no litro dos combustíveis, isso não estaria sendo repassado aos consumidores no município. “Houve uma pequena redução nos postos de gasolina de Guaçuí”, afirma no ofício. O vereador faz comparações com os preços em outras cidades, onde os combustíveis estão mais baratos do que em Guaçuí.

Ele ressalta que o município não possui um fiscal credenciado pelo estado, o que deixaria, segundo ele, a população “a mercê da ineficiência da Secretaria de Administração na condução do valor do combustível na bomba”. E pede que uma fiscalização seja feita pelo Procon Estadual nos postos de combustíveis de Guaçuí, “bem como a Secretaria de Administração que deixa de cumprir o seu papel no aparelhamento do Procon Municipal”.

Resposta da Secretaria

A reportagem do portal Aqui Notícias procurou a Secretaria de Administração de Guaçuí que enviou uma nota de esclarecimento, onde confirma que o Procon Municipal é subordinado à Secretaria Municipal de Administração, entretanto, tem autonomia e responsabilidade para exercer suas atividades. E coloca que o órgão realizou três visitas a todos os postos de combustíveis da cidade, visando adequar os preços às exigência do Decreto 11.121/22, de 6 de Julho de 2022.

A nota afirma, ainda, que após estas visitas, o Procon de Guaçuí retornou a todos os postos e concedeu um prazo de 48 horas para a adequação de preços. E depois desse prazo, no dia 14, por meio de ofício, acionou o Procon Estadual, solicitando o envio de fiscais para realizarem uma fiscalização nos postos do município. Logo, segundo a nota, o Procon de Guaçuí já enviou ofício ao Procon Estadual solicitando a ação.

A Secretaria de Administração afirma que todas as alegações podem ser facilmente comprovadas com documentos que ficam à disposição no Procon de Guaçuí. E declara que o órgão municipal atuou de acordo com os procedimentos determinados pela legislação vigente.

