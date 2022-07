Vem aí o Dia de Cooperar: Unimed Sul Capixaba oferecerá serviços de saúde à população

Por Redação - Redação 27

Para comemorar o Dia Mundial do Cooperativismo, no próximo sábado (2) acontece o Dia de Cooperar 2022. Nos últimos dois anos, por conta das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, o evento foi on-line, mas neste fim de semana volta à sua versão presencial. O encontro será na quadra da Escola Monteiro Lobato, bairro Alto União, em Cachoeiro de Itapemirim. Das 8h às 12h, a população poderá passar por um mutirão de serviços essenciais, integrados e gratuitos, nas áreas de economia, saúde e lazer. É recomendado a todos o uso de máscaras.

Para a pediatra e coordenadora médica de Responsabilidade Social Corporativa da Unimed Sul Capixaba, Fabíola de Freitas Moraes, a data é reafirmação do compromisso da empresa. “Somos gente cuidando de gente e o nosso propósito é cuidar de pessoas, sejam clientes ou não. O Dia de Cooperar vem para reforçarmos essa missão”, afirma.

Para este sábado, profissionais da Unimed Sul farão o pit stop da Saúde, que oferece aferição de pressão e peso, obtendo o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) e a medida da circunferência abdominal – dados importantes para identificar algum grau de risco, especialmente com foco na hipertensão arterial e na obesidade.

Além da Unimed Sul Capixaba, outras cooperativas e parceiros estão envolvidas na ação. São elas: Sicoob, Sicoob CrediRochas, Sicoob Sul, Usimed, Rochativa, SENAC, São Camilo, Projeto Casa Verde e Projeto Criança Feliz Brinquedo Sim.

Dia de Cooperar

Local: Escola Monteiro Lobato, bairro Alto União (Rua Emilio Coelho da Rocha)

Data: sábado, 2 de julho.

Horário: 8h às 12h

Serviços oferecidos:

• Pit Stop da saúde com aferição de pressão arterial, peso, altura e orientações de saúde

• Stand Educação Financeira

• Stand Saúde Bucal

• Stand Orientações sobre medicamentos

• Oficinas com o SENAC, com pintura de unha

• Brincadeiras para as crianças

• Apresentação musical Casa verde

