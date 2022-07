Veículos são recuperados pela PM em Guaçuí e Jerônimo Monteiro

Por Patrícia Oliveira - Patrícia Oliveira 379

A Polícia Militar recuperou neste fim de semana dois veículos roubados. Um deles foi localizado em Jerônimo Monteiro e o outro no município de Guaçuí.

Segundo informações da PM, o veículo encontrado em Jerônimo foi localizado após denúncia anônima, que informou que o veículo, com placa do Rio de Janeiro, estava estacionado rua São Francisco de Assis há vários dias. A PM esteve no local e constatoy que o veículo estava com restrição de furto.

O outro veículo foi localizado no bairro Manoel Monteiro Torres, em Guaçuí. De acordo com a polícia, ao chegarem no local e entrarem em contato com a vítima, foi constatado que o veículo não havia sido roubado e sim abandonado próximo ao bairro São Miguel, após ter colidido na lateral de um outro carro, que estava estacionado no local.

De acordo a PM, a vítima informou que estava em uma festa nas proximidades, onde conheceu duas mulheres e um homem, e que teria dado carona aos três. Após entrarem no carro, elea teriam anunciado o assalto e o ameaçaram com uma faca. A vítima não soube informar detalhes dos suspeitos.

Os dois veículos foram encaminhados para o pátio credenciado pelo Detran, ficando à disposição da Polícia Civil.

