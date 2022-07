Vale Música reúne grupos de coros em concerto inédito no Centro Cultural Sesc Glória

Por Redação - Redação 8

Advertisement

Advertisement

O Projeto Vale Música Espírito Santo realiza, nesta sexta-feira (29), um concerto inédito reunindo os grupos de coros que integram as oficinas desenvolvidas nos núcleos da Estação Conhecimento de Serra e do Parque Botânico Vale. A apresentação vai acontecer a partir das 20h, no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória, com a participação de cinco grupos formados por cerca de 200 alunos, sob a regência do maestro Max Michel Alves.

Continua depois da publicidade

O evento conta com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A programação vai incluir números musicais do Coro Infantojuvenil da Estação Conhecimento de Serra; Coro Infantojuvenil do Parque Botânico Vale; Coro Juvenil, Coro Jovem Vale Música e Grupo Vocal Vale Música. Esta será a primeira vez que estes coros vão se apresentar em 2022 e também a estreia do Coro Juvenil, formado por alunos de 13 a 17 anos. As apresentações vão contar com a participação de alunos do Projeto Badu – Grupo de Dança.

De acordo com o maestro Max Michel Alves, regente de coros do Projeto Vale Música Espírito Santo, o evento representa uma oportunidade para as alunas e alunos compartilharem com o público o trabalho que vem sendo desenvolvido nas oficinas. “O objetivo é o desenvolvimento de habilidades musicais por meio do canto coletivo. Historicamente, o canto coral é uma prática difundida no mundo todo e que desenvolve as habilidades de convivência, construção da autoestima e trabalho em equipe”, observa Max.

Continua depois da publicidade

O repertório, segundo o maestro, foi construído de forma a valorizar a identidade dos grupos. Ao todo serão apresentadas 13 peças de diferentes compositores e períodos históricos. “Busquei selecionar peças que fossem estimulantes aos beneficiários do projeto, que fossem refrescantes e também oferecessem um desafio a eles. O repertório vai desde o século XVI até a atualidade. É importante executar o repertório coral tradicional, que forma o cantor de coro, assim como estimular o consumo de novos artistas”. O regente cita como exemplo a música “As Luas da Vida”, do compositor capixaba Daniel Silva: “Também faz parte do trabalho da oficina facilitar o uso e consumo da música produzida atualmente”, assinala.

Programe-se: Concertos Coros Vale Música

Data: 29 de julho (sexta-feira)

Com o Coro Infantojuvenil da Estação Conhecimento de Serra; Coro Infantojuvenil do Parque Botânico Vale; Coro Juvenil Vale Música, Coro Jovem Vale Música e Grupo Vocal Vale Música

Advertisement

Continua depois da publicidade

Horário: 20h

Local: Centro Cultural Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428 – Centro, Vitória, CEP. 29.010-002

Entrada: gratuita (retirada de ingressos na bilheteria do teatro, a partir das 19h)

Patrocínio: Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].